4月21日起開放AZ疫苗自費接種，高雄有小港醫院、聯合醫院等兩家開放預約施打，目前已額滿至4月28日。至於價錢原本中央訂定區域醫院收費上限為550元，經高市衛生局協調後，調降為420元。是否為此搶救施打率？衛生局則否認。

衛生局指出，高市分配到1萬200劑AZ疫苗，包括公、自費，截至19日已施打5917劑，目前高雄有22家合約醫療院所可供施打，評估現況疫苗是足夠的，若未來中央有再擴增新的施打對象，就會再爭取。

市長陳其邁今主持防疫會議指出，配合中央政策逐步開放各階段疫苗接種對象，4月21日開放商務人士、出國工作、留學等有特殊需求的民眾自費施打疫苗，他鼓勵民眾安心施打疫苗，自費接種對象可至高市小港醫院及聯合醫院接種，並提前線上預約。

衛生局補充說，小港醫院每天開放預約40人、聯合醫院每天開放預約60人，預約民眾相當踴躍，截至4月28日已預約額滿。未來是否再開放上述兩家醫院以外的地點施打？則要看中央開放自費施打的對象狀況，目前仍以有旅遊醫學中心門診的醫療院所為主。

不過，中央流行疫情指揮中心訂定AZ疫苗自費施打費用標準，醫學中心為600元，區域醫院550元，地區醫院500元。高市衛生局已協調聯合醫院及小港醫院這兩家區域醫院，收費上限雖為550元，但將調降為420元，強調這是參照市立醫院掛號費、處置費的基準，不是要提升接種率。

另外，陳其邁指出，AZ疫苗4月12日由第一線高接觸風險人員、防疫人員優先施打，高雄市於非專責醫院、基層診所的醫事人員接種率皆為六都第一，希望各行政區也能加強宣導，提高施打率，降低境外感染，提升全民免疫力。

(中時 )