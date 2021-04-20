自助餐的計價方式因標準不一，常引發爭議。近日有民眾到汐止某自助餐買便當，夾了2肉9菜3碗飯，竟要價515元，令他相當錯愕，將其PO上網提醒大家不要再被當盤子，對此，自助餐業者則態度十分強硬，一概以「我不知道」回應。

該名網友18日於臉書社團《汐止集團》發文分享，中午去汐止中興路上的自助餐買午餐，夾了2樣主食、9道菜及3碗飯，沒想到竟要價515元，令他當場傻眼，以為自己聽錯了。

他表示，自己已經很久沒有到這間自助餐消費，想說再給對方一次機會，「這次我真的驚呆了，實在太誇張」，這間自助餐負評好幾次了，原來大家會氣憤不是沒有原因的，希望藉由PO文提醒大家不要再去，免得被當盤子。

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，「自助餐現在真是餐飲業的妖魔鬼怪」、「太誇張了吧」、「這價錢吃熱炒還比較划算」、「貴得誇張，自助餐真好賺」；留言中也有相同經驗的人表示，「自從被當一次盤子後，再也沒去過」、「不去很久了，每次結帳都被價格嚇到」、「經過幾次後，已被我列入黑名單」、「每次結帳看店員喊價這麼心虛，就知道他們亂喊的」。

《中時新聞網》致電詢問這家自助餐，接電話的女子對於自助餐計價方式，一概回答「我不知道、我不清楚，我不是老闆」、「店長、老闆娘現在都不在，沒辦法回答」。

(中時新聞網)