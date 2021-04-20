台鐵竹北華城段曾因豪雨，導致邊坡滑落覆蓋鐵軌，居民憂心僅用帆布覆蓋不牢靠。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

台鐵竹北華城段曾因豪雨，導致邊坡滑落覆蓋鐵軌，居民憂心僅用帆布覆蓋不牢靠。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

台鐵新豐竹北路段去年9月曾因下雨導致邊坡滑落，覆蓋台鐵軌道，周邊居民指出，台鐵僅用帆布覆蓋、做法草率，憂心太魯閣號案件重演，台鐵局則表示，已經辦理工程加固改善，已於3月25日決標，預計4月下旬開工、9月完工。

台鐵竹北華城段去年1處邊坡，因豪雨期造成邊坡滑落，淹沒鐵軌，幸好當時正值深夜，並無列車行經，未造成人員傷亡，台鐵也派員搶通，沒有影響交通。不過居民向縣議員陳凱榮陳情，指出當初事發的邊坡，僅有使用帆布覆蓋。

日前台鐵發生太魯閣號事故，由於工程車墜入鐵軌，導致太魯閣閃避不及撞上，釀成50人死亡的重大事故，竹北當地居民也因此憂心忡忡，擔心若不妥善處理曾造成滑落的邊坡，會使台鐵事故重演。

陳凱榮日前也前往現場勘查，認為帆布加固措施不甚牢靠，如今新任交通部長已上任，也期望台鐵予以改善，保障行車安全。

台鐵局則指出，有關新豐南(K97＋050)處因去年豪雨，導致邊坡上私有地及水灌溉，因覆土含水量過高致滑落，經查發現原框式護坡完整無破壞情形，當日搶修後，也將上邊坡覆土修整安定，並已設置截水溝，將逕流水引流至大排。另外，台鐵局也編列辦理工程加固改善，以自由行框加地錨工法，再增強邊坡結構強度及穩定性，預計4月下旬開工、9月完工。

(中時 )