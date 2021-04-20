新冠肺炎雖已有疫苗可施打，但未來半年敢出國玩的國人不到5％。據國泰金控20日公布的最新問卷調查，僅4.4％的受訪者未來半年規劃出國旅遊，其中僅1.4％是打算參加旅遊泡泡團，3.1％是遵守防疫隔離規定出國，66.6％決定留在台灣玩，28.9％則是完全沒有旅遊規劃。

同時，未來半年想旅遊者約近54％，規劃用年收入3％左右，用在旅遊行程支出，17％打算以年收入5％以上、甚至超過10％的錢用在出去玩。

新冠肺炎從2020年3月開始全球大流行，造成各國管制邊境，民眾幾乎無法出國旅遊，據國泰金4月的問卷調查，有41.5％的受訪者未來半年規畫國內外旅遊，原因是「純粹想出去透透氣」，其次才是35.8％的人會看國內外疫情發展，決定未來半年的旅遊規劃，有約12％的人會因為政府振興或優惠措施出去玩，只有3.3％的人會因為觀光節或特殊活動，如澎湖花火節而出去玩。

國泰金引用交通部觀光局統計，2019年國人平均每人國內旅遊8次，每次旅遊支出新台幣2,320元，出國旅遊則是平均每人0.72次，每人每次平均國外旅遊支出47,802元。

但在新冠肺炎造成無法出國或很難出國玩的情況下，大部分民眾會選擇留在台灣跨縣市走走，約占45％，會選擇離島旅遊的占17.1％，參加國內類出國（或偽出國）活動的則占4.5％，與規劃未來半年出國玩的3.1％，或參加旅遊泡泡的1.4％，都算小眾。

也因為大部分人都要留在國內玩，所以逾5成的受訪者未來半年旅遊預算是年收入的1~3％或3~5％，若以年收入50萬來看，就是5千到2.5萬元之間，可在國內走走看看。

(工商 )