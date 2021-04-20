全台五大熱血文青盛事(圖：Hotels.com提供)

【旅遊經 編輯部報導】

因為疫情的發生，絕大多數人不能出國而想念起能自由自在國際旅行的假期，如何在國內不能出國之際也能找到令人期待的異國感盛事，Hotels.com在即將邁入夏天之際，為國人彙整今年夏季五大熱血文青盛事，在透過旅行中「藝」起找回豐沛的興奮感，感受不一樣夏日玩耍的雀躍心情。

※.嗨玩台版美式音樂趴──新北海岸熱血瘋旋律，用音樂派對開啟夏日

歷經15年的淬鍊，「2021春浪音樂節．海線」即將在4月23日至4月25日於新北石門半島秘境嗨翻白沙灣，以五彩繽紛的活力形象營造，為精力無限的千禧世代樂迷打造最時尚的盛典，21組重磅卡司各將以流行音樂、電子音樂與世界音樂激昂開唱三天三夜，音樂節會場內將有美式餐車、異國感野營，更有來自花東縱谷霸氣的烤全豬，旅人能在鹹鹹海風中感受綿密的人情味，盡情蹦跳、來一場青春熱力的搖擺。

春浪音樂節檔案照(圖：友善的狗提供）

※.划出歐式出遊樂趣──澎湖驚喜觀煙火，盡享熱情華麗水上時光

「澎湖國際海上花火節」將在4月22日迎著海上薄暮盛大開幕，火花節活動將持續至6月28日止，活動期間共規劃23場花火活動，其中8場專場與LINE合作，推出LINE FRIENDS主題無人機科技燈光秀以及煙火，澎湖也設計了7套專屬澎湖的無人機科技燈光秀，將在觀音亭、七美、吉貝、望安等地展演！在花火節澎湖之旅中，旅人可以搭乘法國貴族品牌藍高雙體帆船，體驗最夯帆船與SUP立式單槳衝浪板、拖曳傘飛行等新興水上活動，在海上讓心情隨著刺激冒險「飛躍起來」，讓澎湖之行更加熱情璀璨。

澎湖海上花火節(圖＼澎湖風管處提供)

※.探索歷史異域風情──金門漫步賞花燈，旅人知性遊訪經典名勝景點

「2021金門星光節」已登場，活動至5月30日止，現場有燈藝師傅巧手設計的花燈，為金門旅人帶來聲光饗宴，也是史上第一次台灣官方燈會「燈」陸海上。年輕旅人最適合漫步探尋人文史蹟，除了為人熟知的戰地遺跡，金門還有多個景點充滿異域風情，推薦旅人朝聖IG熱門新景點「沙美摩洛哥」、富有韻味的閩南式建築及巴洛克式洋樓，夜間再走賞花燈，為知性藝文之旅增添閃耀風華。

金門星光節(圖：交通部觀光局提供)

※.玩轉日系夢幻體驗──台北自在穿梭光影展，科技藝術兩種願望之中

天氣逐漸炎熱，想在室內自在的逛展嗎？日本原裝作品降臨在士林科教館，來自日本的《teamLab Future Park未來遊樂園＆與花共生的動物們》，將於6月11日至10月11日於台北展出，喜歡奇幻感的旅人可前往室內互動式體驗設計沉浸式展覽。700多坪的超大展間內更可以盡情拍照打卡，即使不能到訪日本，也能體驗日本獨到科技與藝術的唯美結合，一場未來感十足的展覽。除此之外在士林科教館，不能錯過的還有七層樓高的天空之橋、旋轉樓梯、復古大鐘，足具時空穿越感，大大滿足少男少女的飄飄幻夢！

《teamLab Future Park未來遊樂園＆與花共生的動物們》_與花共生的動物們(圖：主辦單位提供)

《teamLab Future Park未來遊樂園＆與花共生的動物們》天才跳房子(圖：主辦單位提供)

※.走訪日本藝術大師特展──台北質青式品味，補充久違的當代美學養分

來自兩大日本當代藝術家特展今夏同時在台盛大展出，旅人可把握機會到北台灣走訪。《奈良美智特展》已登場，活動至6月20日在臺北藝術大學關渡美術館以多幅新作及其多年累積的作品展出，展覽中旅人能夠感受藝術家親自佈展的用心、可愛療癒的作品中也蘊含著對土地的關懷。此外，重量級表演家及裝置藝術家創作空降台北，曾被日本人譽為最受歡迎的展覽《塩田千春：撼動的靈魂》將於5月1日至8月22日於台北市立美術館盛大展出，以沉浸式紗線創作等裝置藝術交織出藝術家對人生追求的反思，旅人可以顏色來領略作品寓意，感受跨界的媒材帶來震撼與奇幻感。旅人即使不能出國，一趟台北的東洋感藝術展旅程。

奈良美智特展(圖：主辦單位提供)

(中時新聞網)