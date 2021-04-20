女星應采靈年輕時以美貌及精湛演技聞名，曾與鍾鎮濤主演電影《美麗與哀愁》一炮而紅，當紅時她因結婚生子而淡出演藝圈，近年才又回歸，多飾演媽媽、阿姨角色，在當紅偶像劇都能看到她的身影，應采靈近日上節目，提及17年前愛女輕生的傷心事，吐露一度責怪孩子為什麼想不開，自責為何沒能阻止此事，直到女兒某天入夢，貼著她的臉說了一句話，應采靈才真正放下，眾人聽了這件事，都忍不住鼻酸。

應采靈近日上《單身行不行》節目，談到大女兒在2004年，因為感情困擾想不開，痛失女兒讓她長達3年走不出來，夫妻關係也在這中間消磨殆盡，應采靈說孩子的過世，讓全家都很錯愕，表示大女兒一直是個報喜不報憂的孩子，「所以我們完全不知道她在情感方面有任何的問題」，其中她老公身為治療憂鬱症的催眠師，有這項專長卻救不了自己的孩子，為此更加自責。

應采靈說，孩子剛走的那段時間，其實自己的心情是生氣的，因為她覺得身為母親，她除了愛孩子之外，也很民主，「妳什麼事情不能跟我說，結果妳就這樣一走了之」，應采靈覺得是這點讓她很氣，覺得女兒對不起她，就這樣一直到某天，她發現自己能夠跟小女兒聊姊姊過往的事情了，才發現自己終於放下。

有天早上，應采靈腦中突然跳出一個想法，可能大女兒當年的痛苦，是她無法體會的，說來也巧，第二天她睡到清晨4、5點，女兒入夢了，是高中時期的模樣，跟她臉貼著臉，在她耳邊說了一句：「媽媽我會燙衣服了」，應采靈恍然大悟，孩子是來報平安的，因為女兒上學時，制服的三條線都是做媽的她燙的，大女兒說會燙衣服這件事，應采靈認為應該是她可以照料好一切、過得很好，自己才真正放下，「媽媽原諒她了，所以她也就可以去她該去的地方」。

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