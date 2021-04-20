【旅遊經編輯部報導】「2021 Tainan May Jam台南五月音樂季」將於5月1日(週六)及2日(週日)兩天的12:00~22:00於新化虎頭埤風景區舉辦！五月音樂季創辦於2000年，今年邁入第20屆，今年共有27組來自各國表演團隊，以及台南在地獨立樂團接力演出，這是一場結合台南本土與異國文化的年度音樂盛事。

台南五月季記者會合照

記者會現場表演

台南市長黃偉哲表示，只要在任內，就會全力支持五月音樂季活動繼續辦理，非常感佩來自德國卻這麼熱愛台南的Mr.Axel，20多年來持續推動這可以交流、放鬆，號稱「全台最堅持的獨立音樂節」。去年因為疫情的不確定性而取消甚為可惜，今年因台灣防疫有成而賡續辦理，也讓正式邁入第20屆的活動意義非凡。今年活動將集結許多居住於台灣的外國優秀音樂表演者共同演出外，同步也深入新化在地文化特色與傳承，活動分別於5月1日、5月2日安排優良藝陣文化成功傳承的典範─「新化鎮狩宮什家將團」、新化國小醒獅團帶來精彩的藝陣表演，要讓熱鬧的音樂文化活動與傳統藝陣展演合作，讓大家感受一起「樂」在藝陣之中。

台南市觀光旅遊局局長郭貞慧表示，五月音樂季是一個融合在地樂團與在台國際表演團隊一起交流，專屬台南五月的音樂活動，每年均吸引許多在台的外國朋友共襄盛舉，徜徉在虎頭埤風景區大自然懷抱下，悠閒的席地或坐或臥，用無國界的音樂演出進行最直接的城市外交。

台南這座古都城市，可感受到活潑的異國風情，藉由音樂與大家一起同樂、一起感受地方文化的風土民情。邀請大家一同聆聽及感受國內外朋友對音樂共有的熱情，一起支持原創好音樂。由於今年活動邁入20週年，更特別安排藝術展覽、工作坊(瑜伽/動物流、木頭、非洲鼓)、即興表演，另外，也將新化在地文化介紹給大家，5月1日下午3時10分由「新化鎮狩宮什家將團」演出展現台南傳統藝陣文化，和5月2日下午3時10分由新化在地「新化國小醒獅團」進行精彩表演。五月音樂季每年樂風多元，現場的特色市集也呈現多元文化組合，包含小吃及各式異國風味美食。特別提醒大家，現場攤位因應防疫並不提供試吃！

為了活動順行，活動兩日12:00～20:00期間，每逢整點，於台南市北門路(北門路二段28號/近台南文化創意產業園區)有往返虎頭埤活動現場的免費接駁巴士，民眾可多加利用。另為配合虎頭埤風景區防疫措施，入園敬請配合量測體溫、佩戴口罩、實聯制作業及保持社交距離等現行防疫規定。

參加活動民眾可順遊新化老街逛古蹟、左鎮月世界欣賞白惡地形自然山景及二寮日出、山上花園水道博物館、南科考古館、楠西梅嶺風景區欣賞登山步道沿途美景，參加賞螢活動，享受屬於台南特有自然人文風光。更多活動資訊請至台南旅遊網(www.twtainan.net)或台南五月音樂季官網(www.mayjam.com)查詢。

虎頭埤風景區為了迎慶活動到來，活動兩天提供搭乘天鵝船6折優惠及16:00進場者享星光票(半票，40元)票價優惠，另在5月1日當天安排攀樹活動(挑戰場次800元、體驗場次300元)，相關攀樹預約報名網址可至查詢；相關活動訊息可至「五月音樂季」活動官網、或「台南旅遊網」官網或「五月音樂季」臉書粉絲團查詢。

圖片：台南市政府觀光旅遊局提供

(中時新聞網)