3年前男子吳正義與妹夫楊姓男子發生衝突，他與友人用拳腳重擊楊男，且不顧他母親勸阻「不要這樣打，會出人命」，最後楊男心因性休克而猝死；一審依傷害致死罪判刑7年10月，二審只認定構成傷害罪，判刑1年6月，最高法院撤銷後，更一審維持一審判決。可上訴。

2018年吳正義見罹有心臟肥大、右心室擴張病變的楊男在宜蘭縣礁溪鄉住處後方廚房內，便詢問其妹，楊男是否前來借錢，引發楊男不滿，因而發生口角、扭打，吳正義與友人陳萬福（判刑7年10月）輪流拳腳重毆楊男。

楊男不支蹲地後陳男等人未停手，因而導致楊男骨折等傷害，楊男在警方到場後，有呼吸困難、腹部疼痛、四肢無力情形，經送醫院急診，於到院前心跳呼吸停止，急救後仍因左側肋骨骨折，增加心臟負荷，最後引起心因性休克而猝死。

台灣高等法院更一審佐以法醫研究所解剖報告，認定楊男本身即有心臟肥大、右心室擴張病變痼疾，又遭外力造成左側第3肋骨斷裂，導致心臟負荷加重，心因性休克而猝死，法官因此認為吳男須為楊的死亡負責，依傷害致死罪判刑7年10月。

(中時 )