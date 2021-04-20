針對疫情期間違反居家隔離、檢疫，卻拒繳罰鍰的民眾，行政執行署台北分署20日啟動第3波強力執行專案。(台北分署提供)

針對疫情期間違反居家隔離、檢疫，卻拒繳罰鍰的民眾，行政執行署台北分署20日啟動第3波強力執行專案。(台北分署提供)

針對疫情期間違反居家隔離、檢疫，卻拒繳罰鍰的民眾，行政執行署台北分署20日啟動第3波強力執行專案，派出多組人員到欠繳民眾的住處催繳，並查封不動產及動產，其中李姓華僑因違反居家檢疫規定，擅自離開6個多小時，卻拒繳30萬元罰鍰，執行官因李出境未歸，已查封其位於北市文山區的上千萬別墅社區豪宅，若其仍拒繳，將擇期拍賣。

台北分署表示，這次第3波專案行動，已針對情節重大的4人限制出境，並於今日派出多組人員到欠繳民眾住處訪查、勸繳，並實施不動產及動產之查封。

其中長年居住國外，國內未設籍的李姓民眾，因擅離居家檢疫地點6個多小時，遭主管機關裁處罰鍰新台幣30萬元，但其在被移送執行前已出境，迄未回國。

台北分署調查發現，李在國內的財產，僅有位在北市文山區秀明路巷內的別墅社區豪宅，又因該地現無人居住，由於執行官用盡各種方法仍無法通知到李，因此今日派員至現場實施查封，揭示封條。

台北分署表示，這次查封不動產行動，除防止欠繳者趁機脫產外，也希望欠繳者在知悉不動產被查封後，能主動與分署聯繫繳清罰鍰，由於欠繳者仍未出面處理，分署將審慎研議是否進行拍賣程序。

此外，台北分署指出，今年1月26日遭查封「手套口罩組」的盧姓民眾，因查封物品的變賣金額，仍不足清償罰鍰50萬元，盧亦表示目前無能力繳納，執行官今日前往其住所再次查封前開「手套口罩組」1600組，盧也申請分12期繳納罰鍰。

另劉姓民眾因擅離居家檢疫地點1個多小時，遭裁罰10萬元，今日上午主動到台北分署繳清全部罰鍰。

據台北分署統計，截至19日為止，陸續受理違反新冠肺炎居家隔離、居家檢疫未繳罰鍰案件計75件，已執行清償33件，清償金額合計305萬6477元。

(中時 )