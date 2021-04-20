北投大地酒店母親節聯手Linli婚紗送大禮，推出住房專案。（北投大地酒店提供）

充滿愛的溫馨5月就要到了，想幫媽媽和家人紀錄最美好的歡聚時刻嗎？

北投大地酒店首度於母親節與知名品牌Linli林莉婚紗合作，推出「愛媽咪全家福住房專案」，整個5月不分平假日都可使用 (3-4人成行，售價每房：NT$28,800)，來大地住宿即贈Linli林莉婚紗全家福寫真(10張精修照片，12吋精美相本，原價$18800)，特惠活動限量10組，工作忙碌之餘，快來留下全家最幸福的一刻。

「愛媽咪全家福住房專案」除提供4-10人全家福寫真，為您留下最難忘的回憶外，入住房型為大地酒店丹鳳套房，可享用四人份的豐富餐點，更貼心送上母親節蛋糕、House wine、養顏面膜以及SPA折價券等多項好禮，總價值高達59,352元，讓您一次就能寵壞媽咪！

母親節期間另有「媽媽我最大住房專案」(住宿條件同前者，每日限量3間)可供選擇，該專案入住丹鳳套房，並提供媽媽本人「璀璨大地120分鐘療程」(60分鐘美顏＋60分鐘精油香氛，原價$6000)，且母親節蛋糕、House wine、養顏面膜、SPA折價券等多項貼心好禮一樣也不會少！還外加養身獨立雙人湯屋券一張，讓媽媽不只能吃美食、泡好湯，更能帶著最幸福的笑容度過今年的母親節喔！

大地酒店為北投知名溫泉飯店，入住房客除可使用尊寵愛馬仕沐浴備品，享受優質美人湯之餘，也可以親身體會酒店為旅人精心打造出來的人文空間；此次配合專案還可享用月兒彎彎或喜歡西餐廳的午餐或晚餐，豐富美食佳餚、溫泉好湯都等您細細來品嘗。

(中時 )