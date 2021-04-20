吳慷仁20日發文透露，因為急性扁桃腺發炎，連帶併發吞嚥困難、發燒、冷、無力等症狀，吃3天抗生素仍沒好轉，讓他只好急診後住院，無奈嘆「身體變壯了但發燒...一樣變弱雞」。

吳慷仁坦言拍戲10幾年，每次住院的手環名都是角色的，第一次寫著自己名字，而飽受急性扁桃腺所苦的他，連帶吞嚥困難、發燒、冷和無力的4症狀一起來，吃了3天抗生素也沒用，只好在19日晚間急診後住院。

而他也曝光自己躺在病床上打著點滴的照片，感嘆健身了3個月雖然身材變得健壯，「但發燒一樣變弱雞」，最後他希望粉絲不用擔心，他會乖乖打點滴好好養病，粉絲見狀也紛紛要他好好休息，保重身體。

吳慷仁過去為了融入角色，總是為戲忽胖忽瘦，體重來回20多公斤，像拿命一樣來拚，不過即將邁入40歲，加上認愛邵雨薇後，也決定放過自己，累了就休息，開心就笑，現在是他最開心的時候，因為他願意讓自己開心，值得被愛、值得幸福。

吳慷仁2017年和邵雨薇合作《極品絕配》結緣，雖然多次傳出緋聞，但兩人始終沒認愛，直到去年底大方認愛，並坦言確實分手了1年，最近才復合，因為看待彼此的關係也更成熟，才願意公開，女方更甜曝「目前找不到比他對我更好的人」。

(中時新聞網)