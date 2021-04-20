初禾手作推出的鳳梨乳酪。（周麗蘭攝）

豐喜食品的鳳梨吸凍。（周麗蘭攝）

永興合作設推鳳梨果乾與鮮果萃果汁，鮮果萃就是這次全中運的指定飲品。。（周麗蘭攝）

劍湖山世界推出鳳梨披薩與鳳梨冰鑽咖啡，縣長張麗善在記者會上招呼大家享用。（周麗蘭攝）

阿甘薯叔的鳳梨地瓜牛軋糖。（周麗蘭攝）

雲林鳳梨盛產期到了，縣府鼓勵食品加工業者開發加工產品，目前有業者做成鳳梨吸凍、果乾、果汁、乳酪蛋糕、披薩、鳳梨口味咖啡、牛軋糖，也有連鎖餐廳做成「綠拿鐵」。

「綠拿鐵」是風尚人文咖啡店開發的飲品，把鳳梨、蘋果、檸檬放一起打成果汁，高纖、酸甜鮮美又抗暑。

鳳梨咖啡的作法有點像西西里咖啡的調製，把少量濃醇咖啡倒入滿滿的鳳梨冰沙，喜歡拿鐵風味者可再加牛奶。

縣府農業處長吳芳銘表示，雲林縣有創新能力創新，讓鳳梨加工品有更多的生活展現，全台500CC、700CC的手搖飲很多出自雲林古鳳梨，手搖飲是一個很大的市場，台灣、大陸都有市場，希望業者能開發更多相關紅茶、烏龍茶果茶。

張麗善表示，縣府積極尋找特色鳳梨產品的業者共同推廣，這次有劍湖山世界推出鳳梨披薩與鳳梨冰鑽咖啡、初禾手作推出鳳梨乳酪、豐喜食品推鳳梨吸凍、永興合作設推鳳梨果乾與鮮果萃果汁、阿甘薯叔做鳳梨牛軋糖。

張麗善說，這些創新鳳梨加工品受各年齡層消費者青睞，具有極高附加價值，鳳梨鮮果萃就是這次全中運的指定飲品。

雲林鳳梨主產季是四月到六月，產量占全國7％，古坑是雲林最大產區約有2萬公噸。

(中時 )