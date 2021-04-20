AZ疫苗擴大施打，鶯歌區公所今率各里長、符合COVID-19公費疫苗接種計畫第二、三類實施對象身分人士赴新北市三峽恩主公醫院一同挽袖施打。恩主公醫院家醫科主任醫師劉顯達呼籲，符合資格民眾應即時注射，可提升防範新型冠狀病毒病(COVID-19）。

鶯歌區公所主任秘書林烱丞、鶯歌里長聯誼會長蘇朝明、各里長今前往三峽恩主公醫院施打AZ疫苗接種。恩主公醫院表示，符合公費條件的施打民眾，會先由醫師看診評估，經詢問藥物史、過敏史後才會進入施打程序。施打30分鐘後，若無出現不適反應才能離院。

恩主公醫院配合中央流行疫情指揮中心疫苗接種政策，12日起開放公費疫苗接種計畫第一、二、三類實施對象「包括醫療院所醫事及非醫事人員、中央及地方政府防疫人員以及國籍航空機組員、國際商船船員、防疫車隊駕駛、防疫旅宿實際執行居家檢疫工作之第一線人員」，符合資格者可至恩主公醫院COVID-19 疫苗注射門診預約，並在接種當天攜帶健保卡及相關證件。

(中時 )