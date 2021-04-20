國民黨發言人江怡臻今天接受POP Radio主持人邱明玉專訪，對於丁怡銘回鍋政院一事發表評論，指出國家非私人公司，就算蘇貞昌院長要給年輕人一個機會，也不要忘記要給民眾一個交代。

江怡臻指出，國家政治任命是非常嚴肅的事情，因為每個公職人員都是領人民的納稅錢，蘇貞昌院長不能因為派系的利益，作為用人的理由。這種情況就算是私人公司，也很難接受。

她說，丁怡銘當初的作為，一不小心就會讓牛肉麵店經營不下去，一輩子的心血會因為院發言人的幾句話就泡湯，更不用說多少員工和家庭可能失去頭路。丁怡銘居官職，卻欺負民眾，卻還是能被政治任命，經手國家大事，顯見民進黨根本就是幫派政黨。

針對日本排放核廢水議題，江怡臻表示，民進黨只要求日本排放核廢水須與國際標準一致，這樣的理由看似合理，但是民眾根本沒辦法接受。江怡臻指出，這就跟萊豬議題一樣，民進黨只想拿所謂的國際標準來說服民眾，卻忽略台灣人對健康的要求，事實是，大家對於萊豬、核廢水的安全仍有很大的疑慮，情感上無法接受。江怡臻也提到，新北市長侯友宜在議會時，明確表示反對日本排放核廢水，這就是最好的證明。

談到新北市青年局，本身也是新北市議員的江怡臻說，議員不分藍綠要求成立青年局，肯定市府積極回應民意。江怡臻指出，新北市有非常多優秀青年，政府有責任擴大公共參與，聽見第一線的聲音，例如土城區公所曾與宏國德霖科大師生座談，了解到校園周遭交通、安全、升學等問題，桃園市青年局甚至成立了公共參與科，建議新北應該打開讓青年關心自家公共事務的管道。

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(中時 )