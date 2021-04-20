據環球網報導，中國人民銀行行長易綱15日在「綠色金融和氣候政策」高級別研討會上透露，預計今年6月底，中國全國性碳排放權交易市場將啓動運營。易綱指出，中國人行高度重視發展綠色金融，著眼未來則有三方面的重點工作需要推進。

第一，要進一步以市場化方式動員公共和私人部門資金，支持綠色經濟活動。易綱稱，預計2030年前，中國碳減排需每年投入2.2兆元(人民幣，下同)；2030至2060年，需每年投入3.9兆元，要實現這些投入，單靠政府資金是遠遠不夠的，需引導和激勵更多社會資本參與。為此，需要做好兩項基礎性工作，包括加強信息披露和完善並統籌綠色金融分類標準。

易綱指出，在提供政策激勵方面，中國人行計畫推出碳減排支持工具，為碳減排提供一部分低成本資金。中國人行還將通過商業信用評級、存款保險費率、公開市場操作抵押品框架等管道加大對綠色金融的支持力度。

第二，要研究應對氣候變化對金融穩定的影響。易綱說，從碳達峰到碳中和，歐盟將用時70年，美國45年，中國只有30年左右，時間短，曲線陡，金融機構面臨的風險突出，所以要積極督促金融機構盡早開始轉型。

易綱表示，中國人行正在探索在對金融機構的壓力測試中，系統性地考慮氣候變化因素，並逐步將氣候變化相關風險納入宏觀審慎政策框架。中國人行已按季評估金融機構的綠色信貸、綠色債券的情況，同時鼓勵金融機構評估和管理其環境和氣候風險。

第三，要發揮好碳市場的價格發現作用。易綱稱，預計今年6月底，中國全國性碳排放權交易市場將啟動運營。相關部門正在就管理條例徵求意見，提出要逐步擴大碳排放配額的有償分配比例，金融管理部門將配合相關部門參與碳市場的管理。構建碳市場應更多體現金融屬性，引入碳金融衍生品交易機制，推動碳價格充分反映風險，最大化發揮碳價格的激勵約束作用。

據瞭解，首批2225家電企目前已經在中國全國碳排放權註冊登記系統上完成開戶資料審核工作。業內人士預計，2021年中國碳交易市場成交量或將達到2.5億噸，為2020年各試點交易所交易總量的3倍，成交金額將達60億元。

(中時 )