法國IT諮詢服務公司源訊(Atos)周二指出，在進行一系列補強收購行動之後，近期再收購三家IT公司；另外公司第一季營收下滑。

源訊表示，已收購加拿大的Processia、英國的影音分析公司Ipsotek、德國網路安全公司cryptovision。源訊並未提供交易細節，僅指出，交易預計在第二季和第三季之間完成。

源訊在2020年完成一系列的補強收購案，以期公司能在中期上，在數位、雲端、資安和減碳的營收占比能來到65%。

源訊在今年二月決定停止對美國競爭同業DXC技術的收購談判；如果當時收購成功，將是一筆100億美元的收購案。

總部位於巴黎的源訊目前在混合雲、大數據、商業應用和數位工作場所等領域開發端到端解決方案。該公司並宣布第一季營收年減1.9%，來到26.9億歐元(約32.4億美元)。

源訊周二指出，決定對兩家美國法人進行全面的會計審核，將在7月28日公布初次調查結果。源訊在四月初揭露了這些法人的會計錯誤，當時並導致公司股價大跌18%。

源訊周二證實了今年全年營收財測指引，將成長3.5%至4%之間，營業利益率將在9.4%至9.8%之間。

(時報資訊)