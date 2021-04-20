日股20日大跌，因市場擔心新冠疫情擴散下，日本大城市又要重新進入緊急狀態，也將拖累好不容易稍有起色的景氣。日經225指數收29,100.38點，下跌584.99點，跌幅1.97%，創近一個月來最差表現。東證股價指數收1,926.25點，下跌30.31點，跌幅1.55%，也創四周來最大跌幅。

IwaiCosmo證券表示，盤勢表現差引起市場拋售持股。同時，新冠疫情在全球都有增溫趨勢，全球經濟活動若全面重新開放，勢必將保持更為謹慎態度，特別是許多日企對全球景氣，都是屬於敏感度比較高的一種狀態。

每日新確診者數始終壓不下來，東京與大阪政府都隨時做好將重回完全的緊急狀態中，因為目前較寬鬆的社交禁令，未能有效地抑制新冠病毒。

旗下擁有Uniqlo服裝品牌的速銷（Fast Retailing）下跌2.17％，軟銀集團（SoftBank Group）也跌1.84％。

半導體相關族群步上美國同業腳步走低，東京威力科創(Tokyo Electron)跌2.3％，愛德萬測試(Advantest)跌3.2％，村田製作所(Murata Manufacturing)也跌1.58％。

丸井集團(Marui Group)是日經中跌幅最大一檔，下跌5.82％，其次是電通(Dentsu Group)跌4.46％，大金工業(Daikin) 也跌4.28％。

至於日經漲幅最大的則是川崎汽船(Kawasaki Kisen Kaisha)，上漲2.19％，商船三井 (Mitsui O.S.K. Lines)漲1.66％，以及王子製紙(Oji Holdings)也漲1.4％。

(時報資訊)