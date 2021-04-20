澳洲央行周二公布的4月會議記錄指出，澳洲的經濟復甦已經超出所有預期，今年和明年都可能出現「高於趨勢」的增長，但央行仍不急於收緊貨幣政策。

澳洲央行在4月6日的貨幣政策會議上維持其基準利率不變，仍為創下歷史新低的0.1%，並重申必要時將一直維持寬鬆政策，以降低失業率並推升通膨。

該央行去年3度調降利率，並推出殖利率曲線控制（YCC）政策，將3年期政府公債殖利率保持在10個基點，同時啟動了針對較長期債券的大規模量化寬鬆（QE）計畫。

該會議記錄顯示，澳洲央行將維持其支持性的政策立場不變，直到實質通膨率持穩於該央行設定之2～3%目標區間，而以目前情勢來看，這個目標應無法在2024年以前達成。

會議記錄指出，初步數據顯示1～3月季度的國內生產毛額（GDP）可能已進一步復甦，較原先預期提前達到了約為疫情爆發前的水準。

該央行並表示，今明兩年澳洲經濟可望以「高於趨勢」的速度增長，但薪資和物價仍然低迷，而這樣的情況料將持續數年。報告中指出，澳洲經濟存在相當大的閒置生產力，失業率也仍然過高。

澳洲統計局上周四公布，澳洲3月就業人口淨增加70,700人，比分析師預估的增加35,000人還多出一倍。失業率從5.8%下滑至5.6%，創下一年來新低。就業總人數達到1,308萬，改寫了疫前的歷史高點。

不過，澳洲央行日前表示，失業率必須從現在的5.6%降到「在4字頭上下」，才能帶動薪資和物價。

(時報資訊)