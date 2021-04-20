除了台股站上萬七之外，國人買美股一樣很夯，其中，兆豐銀是公股第一家財富管理部門推出美股交易的銀行，推出之後的驚人買氣連兆豐銀都嚇一大跳，根據最新統計，兆豐銀去年九月推出之後，第4季整個交易量爆大量之外，今年第一季更再對第一季成長2.18倍。

目前兆豐銀所上架的美股標的總共約300檔，採取「雙主軸」上架路線，包括市值較大的老牌公司，或是新經濟概念股，例如新能源標的類股，均同步上架。

相較於客戶向海外券商直接下單，或是透過國內券商進行複委託交易，國銀財富管理業務為了號召更多客戶的買氣，在手續費上祭出更多的優勢，以及遠低於海外券商的下單門檻，可說是國銀財富管理美股交易現在最重要的市場競爭力。

以兆豐銀為例，兆豐銀的手續費下殺3折，比起一般券商給客戶約5折的折扣還要優惠，同時比起向海外券商下單，兆豐銀的客戶還省去換匯的麻煩，同時更免除「開戶還要排隊」的困擾，同時海外券商下單，一般會要求最起碼要有25000美元的下單金額，對一般「小白族」而言可說是高門檻，對此兆豐銀則僅以3000美元為起跳門檻，連海外券商的2成都不到。

兆豐銀也統計，自從去年九月推出美股交易服務之後，高達9成的交易筆數來自線上，更因此創造可觀的手收貢獻，整個線上交易手收貢獻度達62%。

由於美股大起大落，震盪波動特別大，例如最近火紅的特斯拉，可以在1天內大漲百元，但也可在一天內下修50美元，兆豐銀透過客戶的拆單投資方式，也觀察到客戶都有特別注意避險的問題，舉例來說，由於兆豐銀以3000美元為每筆下單最低門檻，因此很多客戶也因此更能「拆大單分散避險」，例如，有客戶就把原訂3萬美元的下單量，根據3000美元的最低下單門檻來分拆成不同價位的掛單，來避免風險與波動，這也可說是透過銀行財富管理部門下單的低門檻，更能發揮風險分散的優勢。

(工商 )