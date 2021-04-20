中國國家能源局表示，為做好2021年度風電、太陽能發電開發建設管理工作，持續推動風電、太陽能發電高質量發展，中國國家能源局組織有關單位研究起草了《關於2021年風電、光伏發電開發建設有關事項的通知》，現面向社會公開徵求意見，徵求意見時間為2021年4月19日至4月25日。

環球網報導，為了落實碳達峰、碳中和目標，以及2030年非化石能源佔一次能源消費比重達到25％左右、風電太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上等任務，堅持目標導向，完善發展機制，釋放消納空間，優化發展環境，發揮地方主導作用，調動投資主體積極性，推動風電、太陽能發電高質量躍升發展。2021年，大陸全國風電、太陽能發電發電量佔全社會用電量的比重達到11％左右，後續逐年提高，到2025年達到16.5％左右。

《關於2021年風電、太陽能發電開發建設有關事項的通知》指出，要強化可再生能源電力消納責任權重引導機制。同時，要求建立保障性併網、市場化併網等併網多元保障機制。

對於保障性併網範圍以外仍有意願併網的項目，可通過自建、合建共享或購買服務等市場化方式落實併網條件後，由電網企業予以併網。併網條件主要包括配套新增的抽水蓄能、儲熱型光熱發電、火電調峰、電化學儲能、可調節負荷等靈活調節能力。

(中時 )