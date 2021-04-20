國民黨下午舉行「市面盡是台灣豬？蔡政府產地標示破功！」記者會。（趙婉淳攝）

【LIVE直播】國民黨召開「市面盡是台灣豬？蔡政府產地標示破功！」記者會

政府今年開放萊豬進口，政府日前公告有2萬公噸豬肉進口，但農委會主委陳吉仲強調，「至今沒有1公克萊豬進口」，進口肉品有6、7成做食品加工。國民黨今三問蔡政府，除質疑陳吉仲說詞的依據為何，更質問衛福部迄今是否有稽查、開罰，還痛批蔡政府豬肉標示完全破功，若連2萬噸進口豬肉流向都管不好，人民如何相信萊豬進口後，政府能管理好。

根據「豬肉儀表板」顯示，截至4月16日止，進口豬肉為1萬5072公噸，其他豬肝、豬腎等可食部位5287公噸。其中，從美國進口1087公噸，豬其他可食部位為761公噸。農委會主委陳吉仲日前說，進口肉品有6、7成做食品加工。

國民黨下午舉行記者會，擺出肉包、貢丸、肉鬆等多項市售豬肉加工品，文傳會主委王育敏說，現在看到的豬肉加工品，大多是「台灣豬」，試問陳吉仲指的6、7成進口豬加工品到底在哪裡，要求陳吉仲公布其依據的資料。

王育敏表示，行政院長蘇貞昌去年底承諾政府對標示嚴查嚴辦，且衛福部稱豬肉產地標示不實可開罰4萬至400萬，試問衛福部迄今開罰沒？稽核件數、罰款數字為何？

王育敏痛批，蔡政府豬肉標示完全破功，更無法做好源頭管理，如今政府連2萬噸進口豬肉的流向都無法管理，請問人民如何相信萊豬進口後，政府有能力管理？

王育敏指出，國民黨團日前踢爆，民進黨要進口商先暫緩萊豬進口，此緩兵之計就是要消耗反萊豬公投能量，再度淪為政治算計，呼籲民眾看清楚蔡政府的荒謬，8月28日用公投否決萊豬進口政策，將萊豬阻絕於境外。

文傳會副主委王鴻薇砲轟蔡政府勿在粉飾太平，要真正落實產地標示，尤其接下來端午節要包肉粽，民眾擔憂是否是參雜陳吉仲所說的6、7成進口豬肉加工品；國民黨發言人江怡臻指出，標示不清嚴重影響蔡政府信任危機，且稽查勞民傷財，令人對政府充滿質疑。

(中時 )