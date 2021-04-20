資深媒體人彭文正、台大法律系名譽教授賀德芬、教授林環牆等人質疑總統蔡英文的博士論文作假，引發多起官司。其中，教育部把蔡英文過去在政治大學的人事檔案列機密封存30年，賀德芬認為不合理，因此對教育部提起行政訴訟，台北高等行政法院定明（21）日下午開庭。

賀德芬等人質疑，蔡英文在博士論文被質疑後，去年9月以刑事控訴她們後，行政院教育部同時把蔡英文過去在政大的人事檔案列為機密拒絕提供，封存30年至2049年，跟國家絕對機密同等級，並不合理，賀向行政院提起訴願失敗，再提起行政訴訟。

北高行日前公告，本案將於21日4點20分在13法庭開庭，設有56席旁聽席，由於座位有限，須於下午3點50分至4點10分止，至現場領取旁聽證後才可進入，另因應新冠肺炎疫情，旁聽民眾須配戴口罩；若未經法官許可，法庭內不得拍照或使用3C產品。

論文門風波其他官司還有，蔡英文對彭文政3人提告部分，台北地檢署日前依加重誹謗起訴彭，賀德芬、林環牆則獲不起訴；彭另還提民事訴訟，請求確認蔡英文論文不存在，目前在北院審理中。

蔡英文博士論文不存在之訴開庭 彭文正告了法官

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(中時 )