新華社報導，在杭州舉辦的第七屆中國數字閱讀大會上，中國音像與數字出版協會發佈了《2020年度中國數字閱讀報告》（以下稱《報告》）。《報告》顯示，2020年，中國數字閱讀產業規模達351.6億，數位閱讀用戶規模達到4.94億，人均電子書閱讀量達9.1本。

伴隨「互聯網＋」的飛速發展，數位閱讀已經成為中國人獲取知識、訊息的主要方式。《報告》指出，2020年中國數位閱讀產業規模達351.6億，增長率達21.8％；數位閱讀用戶規模達4.94億，增長率達5.56％，人均電子書閱讀量9.1本，人均有聲書閱讀量6.3本。與此同時，人均紙質書閱讀量6.2本，同比去年減少2.6本。

數位閱讀習慣的養成，讓越來越多用戶更願意為優質內容付費。2020年，電子閱讀付費用戶中的26.8％每月平均花費100元人民幣及以上。

大眾閱讀用戶中，不同年齡階段呈現出明顯的偏好差別。《報告》顯示，「70前」偏好健身類圖書；「70後」偏好軍事戰爭類；「80後」偏好時尚類圖書；「90後」更喜歡閱讀旅遊旅行類的書；「95後」則對漫畫繪本情有獨鍾。值得一提的是，兒童已成為閱讀的重要用戶，兒童數位閱讀付費增長56.5％，每日平均數位閱讀時長29分鐘，每晚20至22點是兒童數位閱讀的高峰。

2020年，新冠肺炎疫情的暴發及5G商用的普及加速了閱讀從數位化向數智化轉型。《報告》指出，數位閱讀行業不斷探索「5G＋」閱讀模式， AI、AR、VR等新技術、新模式拓展了雲端圖書館、雲書店等數位閱讀的新空間和新場景，數位閱讀領域的雲服務、物聯網進入發展快車道。

(中時 )