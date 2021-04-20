雲林縣府20日在縣府舉行記者會宣傳鳳梨加工產品，提醒民眾吃鳳梨時間到了。（周麗蘭攝）

雲林縣今年約有2公噸鳳梨將產出，雲林縣府的「雲林良品」電商平台已有1萬5000箱訂單；海外訂單則有日本、香港，另積極開發韓國市場。先前其他縣市外銷新加坡的鳳梨有黑心瑕疵引起負評，雲林縣府農業處表示，雲林鳳梨的採果時機與冷鏈技術都能掌握，不會有黑心問題。

古坑鄉永興果菜生產合作社目前每周固定外銷2個貨櫃的鳳梨，雖然量不是很多，風評不錯，日本訂單很穩定。

農業處長吳芳銘表示，外縣市先前有黑心鳳梨的問題，未來新加坡市場需要一段時間整理，雲林出口到日本的金鑽鳳梨都沒有問題，陸續有訂單進來，香港市場也在做鋪陳。

吳芳銘說，黑心鳳梨大部分是凍傷，或採收時機還不夠成熟，鳳梨甜度高、水分多，不太適合長期運輸，以前外銷大陸沒問題是因為從採摘到消費者手上只要3、4天時間，上架也還可撐一周，但到日本的船期就要3、4天，到新加坡要8天，加上前後集貨及配送，可能需要10天時間，過程必須要仔細把關才能把台灣的新鮮美味送達到外國消費者。

永興果菜生產合作社理事主席黃威騰說，目前該合作社外銷到日本的鳳梨，盡量是「全黃果」，盡量以預冷來保鮮。

(中時 )