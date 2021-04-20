台股上周的周線勁揚逾300點且創新高，由金融、傳產接棒演出，盤面上類股仍維持良性輪動的格局，加上「萬七」關卡順利攻克，2021年以來已有逾17％漲幅，帶動台股基金人氣持續暢旺，觀察台股基金定額扣款金額表現，今年來有14檔一般型基金今年成長率超過30％，凸顯台股信心續強。

根據投信投顧公會最新統計資料顯示，台股基金2020年底總規模為2,747億元，至2021年3月底已增加至3,151億元，成長了14.7％。再從定期定額金額觀察，可發現台股一般型基金的投資熱度有增無減。至3月底定時定額扣款金額達15.35億元，較去年底成長2.26億元或17.3％，其中有14檔一般型基金今年成長率超過30％，且今年以來報酬率大多在20％之上，績效表現同步亮眼。

日盛MIT主流基金經理人陳思銘表示，聯準會（Fed）維持寬鬆基調不變，國際股市資金充沛，全球疫情逐漸趨緩，全球景氣復甦確立，有利多頭行情延續。時序步入美股及台股財報季登場，預期第一季財報利多可期，第二季營運展望正向，將有助台股持續向上攻堅。展望下半年，美國等消費市場有望解封，加上返校潮、感恩節、耶誕節等傳統銷售旺季均有利台股基本面。

陳思銘指出，資金面部分，Fed維持每月印鈔1,200億美元不變，有利台股多頭續航，產業方面包括半導體供應鏈、5G概念股、伺服器、汽車電子等電子股，及塑化、航運、自行車、高爾夫球頭、紡織、製鞋等傳產股，皆是盤面可持續關注焦點。

(工商 )