全球少子化危機日趨嚴重，TFC臺北婦產科診所生殖中心創辦人曾啟瑞表示，台灣試管嬰兒著床率高居全球第二，雖擁有頂尖醫療團隊與技術，但是2015年實施人工生殖補助以來，僅針對中、低收入戶等諸多限制，導致5年只催生7名寶寶，接近「0成效」，建議政府宜放寬補助條件，鼓勵孕婦「生產」報國！

根據美國中情局（CIA）所公佈的2021年全球227國的人口生育率預測，台灣育齡婦女僅生1.07個孩子，將成為全球生育率最低的國家。台灣2020年人口成長達到死亡交叉，新生兒僅16萬5,249人，但在這之中，人工生殖寶寶破1萬名且逐年成長，對人口貢獻程度愈趨重要，也因此人工生殖補助勢在必行。

擁有台灣試管嬰兒之父美名的曾啟瑞指出，台灣試管嬰兒著床率高居全球第二，擁有頂尖醫療團隊與技術、平實費用、完善法規，原應是具有最佳條件，藉由補助方案緩和少子化的燃眉之急。但因政府自2015年實施人工生殖補助以來，僅針對中、低收入戶等諸多限制，導致成效接近「0」。

曾啟端說，台灣生殖醫學如此傲人，相關補助卻沒幫到國人。但不孕症在台灣盛行率有15％左右，這背後潛在不孕人口等於是蹉跎5年的黃金生育時間，是很可觀的影響，修正補助方案已經是當務之急。

台灣每年接受試管嬰兒療程的4萬例不孕人口仍有很多是一般受薪階級；且不孕症如同其他疾病，因此補助應以全民為主。關鍵在「補助真正需要小孩的家庭」和「激發潛在不孕人口來看診」，不孕症治療有迫切的時間需求，早點投入治療有較高的成功率，對小孩的教養品質而言，提早生育總比高齡得子更好。

TFC臺北婦產科診所生殖中心院長胡玉銘補充，日本和新加坡都是全民補助，沒有排富條款。日本實施人工生殖補助後，人工生殖週期從2007年約4.4萬週期至今每年已超過44萬週期，今年也取消年收入730萬日圓（約210萬台幣）以下的補助限制，擴大至全部不孕家庭皆享有補助，新加坡則限40歲以下最多補助3次、每次最多7,700新幣（約16萬台幣，約療程的1/3費用)，來鼓勵育齡族群早點生。

反觀台灣針對低收入戶補助最高15萬，其他僅少數縣市規定補助1至2萬，唯一例外是金門縣補助8萬。

曾啟瑞表示，拯救低生育率，台灣並非束手無策，卻未發揮自身優勢！台灣著床率僅次美國、頂尖的醫療實力是首要優勢；一次試管療程平均費用為15-20萬元，遠低於亞洲多數國家；除此之外，生殖醫學機構多，量能充足，像TFC的高規實驗室就依照國際專家最新訂定的「開羅共識」所設置；而高齡求子較在意的精卵捐贈、胚胎著床前篩檢等，在台灣都可施行。

他認為，除了期盼政府放寬人工生殖補助之外，現階段年輕夫妻還能先進行生育力檢測，並考慮提早凍卵、凍胚，掌握更多試管成功要素。

(工商 )