6歲童躲貓貓走失 女警幫他找到媽

35歲李女於4月11日下午帶著寶貝兒子6歲石姓男童至台中公園與友人一同出遊，不料石童疑似與同學玩躲貓貓玩得太認真，而不慎走失，讓李女焦急的不知如何是好，所幸有熱心民眾將石童帶至派出所求助，在員警細心的陪伴下，協助石童找回媽媽，母子團圓。

4月11日16時40分許，台中市政府警察局第二分局台中公園派出所女警余珮毓接獲一位熱心常女士帶著石姓男童至派出所報案，指稱男童疑似貪玩而與媽媽走失，請警方協助男童找回媽媽。在女警余珮毓的耐心安撫下，石小弟情緒漸趨和緩，指出媽媽有戴眼鏡及穿著黑色外套；余員遂帶著石小弟至園區內找尋母親，不久果真在船碼頭周邊發現手持風箏焦急尋找小孩的李女。

可愛的石小弟一見到媽媽出現，立即破涕為笑；李女表示自己帶著石小弟與其同學一家至公園遊玩，不料石小弟玩躲貓貓時躲得太隱密，讓所有人找都找不到，幸好有警方的熱心協助，才能讓石小弟平安返家。

分局長蔡元戎表示，家長如有年幼兒童、身心障礙家屬或是罹患失智症長者，應提高警覺，在旁陪同並隨時留意動態，並教導孩子如找不到大人，先在原地等候或尋求警方協助，讓迷失孩童能順利闔家團圓。

(中時 )