一名董姓男子，在社群軟體IG上，以女性大頭貼與化名「古妮雅」，佯裝是女性內衣業者，佯稱要以1萬元為代價，徵求內衣模特兒，誘騙17歲少女網友自拍內衣照與影片，事後竟以內衣照掌握在手上為由，逼迫少女拍攝猥褻影片給他觀賞遭拒，經少女報警後，新竹地院依使少年製造猥褻行為電子訊號罪判刑5年。

根據判決書記載，董姓男子在社群應用軟體Instagram，認識一名17歲少女，董男利用網路化名，假裝自己是女性，還取名「古妮雅」讓對方誤信，表示自己要以新臺幣3,000元至10,000元之代價，徵求內衣模特兒，希望少女拍攝僅穿著內衣褲之照片，果然這個陷阱讓少女信以為真，就依其指示，以手機自拍方式，拍下自己穿著內衣褲之照片檔8張及影片檔2段之電子訊號，並以Instagram將上開電子訊號傳送給董男。

董男取得裸照與影片後，於106年7月，以微信要求少女再自拍1分鐘自慰影片供其觀賞，但少女不從，引起董男大怒，竟以脅迫方式恐嚇少女，傳送「不要不理我，你男朋友知道就不好了」的簡訊給少女，脅迫少女配合其以自拍自慰影片供其觀覽，但少女堅持不拍，事後並報警處理。

法官審酌董男張貼在社群上和少女的對話內容顯示，董男以「我想徵簡單賺的女孩」、「簡單試拍照」、「讓自己多賺點快活唷3000-10000」、「妳拍的照也只會是姐姐手邊的資料」、「就幫幫姐姐嘛，也為自己賺點零用錢」、「因為姊姊是做這網拍呀」、「拍完2-3天領獎金」、「一般模特會拍的呀」等。

此舉讓少女誤以為他真的是女性，為了順利使得少女拍攝穿著內衣褲之照片及影片，少女還天真的叫他「姐姐」，同時也詢問「姊姊妳叫什麼名字啊？」、「幾歲？」等，董男便誆稱自己叫「古妮雅」、「23歲」等語，使少女誤信董男為年紀較長之女性，願意提供賺取外快機會，所以就依其指示拍攝穿著內衣褲之照片及影片

且董男審理時也自承，自己確實不是內衣業者，只是為了謀取少女的信任，請她拍內衣褲的照片，而且想說以女性內衣業者的角色，會讓少女比較願意拍穿著內衣褲的照片。法官依此認定，董男以詐術使告訴人製造猥褻行為之電子訊號，而非單純之引誘。

法官審酌，董男為滿足個人私慾，影響未滿18歲之少女身心健全發展，顯見其法治及尊重他人之觀念極為薄弱，但惟念審理時均坦承犯行，犯後態度尚可，依使少年製造猥褻行為電子訊號罪判刑5年。

(中時新聞網)