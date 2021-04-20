台北捷運萬大線第一期整體工程預計2025年完工，台北捷運局20日公布6款車體外觀塗裝，即日起舉辦網路票選至5月16日，參與投票有機會可獲得筆電、手表及耳機等好禮。台北市長柯文哲表示，除了施工有點慢外，其他都在軌道上，台北捷運站將增加62座電扶梯，方便長者通行。

萬大線第一期施工進度已超過53.24％，第二期也將陸續發包，車體外觀塗裝票選活動，有6款車體外觀供民眾票選，塗裝跳脫以往顏色變化，融入萬大線沿線的在地景點概念設計。

捷運局指出，第1款「熱情活力」、第2款「勇往直前」以萬華地區古今交錯為發想，設計如同編織交叉的外觀塗裝，第3款「寧靜自在」、第4款「從容不迫」以竹林綠意發想，代表植物園站與萬大線第二期樹林沿線意象，第5款「朝氣蓬勃」、第6款「成熟穩重」則以水流流動感設計，如同萬大線行經新店溪及大漢溪般穿梭。

柯文哲今早參與票選開跑活動，他致詞時說，萬大線未來路線會一路從中正紀念堂到新北市土城，每天運量估計24萬7000人左右。他認為，除施工有點慢外，其他都在軌道上，標案品質還拿到工程金質獎，另外，從這段時間到明年，北捷會多62個電扶梯，方便長者通行，過去捷運站只要求1個電梯、電扶梯，但現在捷運站出口都很多，所以增建成路的兩邊至少要有1個電扶梯，工程大概花了6億。

捷運局機電系統工程處主祕譚梓華表示，萬大線列車由法商阿爾斯通公司設計，首次發表專屬萬大線的設計造型，結合了緊急逃生端門及全景式擋風玻璃，兼具安全性與美學視野。

捷運局補充，這次萬大線系列活動精彩可期，票選期間將於捷運中正紀念堂站7號出口處、中和站出入口處舉辦「萬大線主題展」。車體外觀票選由網路投票及現場投票同步進行，即日起至5月16日止，民眾只要到活動官網（www.wandaline.com.tw）以Facebook帳號登錄後，即可參加投票，好禮包括MacBook 13吋筆電、Sony藍芽抗噪耳機、萬大線官方限定悠遊卡等約100項獎品。

(中時 )