雲林虎尾糖鐵是台灣目前僅存用五分車載運甘蔗製糖的鐵道，2017年總統蔡英文曾親自到訪，體驗搭乘五分車，並親自承諾將虎尾糖鐵連接高鐵、台鐵納入前瞻計畫，沒想到近日卻被發現，交通部鐵道局官網上的雲林糖鐵計劃遭悄悄下架，國民黨立委鄭麗文直言，蔡英文總統「選前打包票，選後大跳票」，怒問：前瞻計畫是看顏色來決定是否執行嗎？

鄭麗文今（20）日在臉書指出，2017年，蔡英文總統曾到雲林虎尾糖廠搭乘台糖五分車，並親自承諾將虎尾糖鐵連接高鐵、台鐵納入前瞻計畫，以促進雲林地方觀光經濟，且一定會優先執行，更高喊「一定不會讓雲林人失望」。

然而，近日交通部鐵道局官網上的雲林糖鐵計劃卻已遭下架，默默「被消失」，鄭麗文說，該計畫等同「胎死腹中」，雲林縣政府更收到經濟部通知表示，中央決定先推行嘉義糖鐵計畫，雲林案「以後再說」。

雲林糖鐵計劃遭下架，鄭麗文指稱，中央決定先推行嘉義糖鐵計畫，質疑前瞻計畫是看顏色來決定是否執行嗎？（圖／摘自鄭麗文臉書）

這讓鄭麗文氣得怒問，蔡英文總統說好的雲林糖鐵計畫呢？當初對選民的承諾可以完全忘記嗎？選前開支票、畫大餅，選後民進黨沒能取得雲林的執政權，原先承諾如今直接翻臉不認帳，因此她也要請問蔡英文總統，您的前瞻計畫，是看顏色來決定是否執行嗎？綠色「優先執行」；藍色「以後再說」？

鄭麗文質疑，台灣人民究竟還要被騙到什麼時候？台灣人民真的需要這種一切以政治、選舉利益為優先的政府嗎？

雲林糖鐵觀光建設，蔡英文總統「選前打包票，選後大跳票」 2017年，蔡英文總統曾到雲林虎尾糖廠搭乘台糖五分車，並親自承諾將虎尾糖鐵連接高鐵、台鐵納入前瞻計畫，以促進雲林地方觀光經濟，且一定會優先執行，更高喊「一定不會讓雲林人失望」。 然... 由鄭麗文發佈於 2021年4月20日 星期二

(中時新聞網)