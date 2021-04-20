不分藍綠議員都關心3家有線電視費率和服務品質。(蔡依珍攝)

為照顧經濟弱勢市民，社會局登記有案的低收戶可享有線電視免裝機、免收視優惠，但推廣10年中低收加起來僅2成5申辦，政策美意打折扣，新聞處長詹賀舜表示，去年連同問卷和宣傳單一起透過社會局發送到各中低收戶，順利提升8至10％，會再持續推廣。

議員鄭淑方說，為確保弱勢者的資訊權及社會參與權，不因經濟因素而受影響，桃園低收入戶2011年起申辦有線電視免裝機費和免基本頻道收視費，2018年擴大納入中低收入戶享收視半價。

「10年過去仍成效不彰！」鄭淑方說，全市登記有案的低收入戶有1萬860戶、僅3156戶申辦、不到3成，中低收入戶有4293戶、僅658 戶申辦、更低至1成5，合計1萬5153戶、才3814戶享優惠，等於全市弱勢家庭申請有線電視優惠補助的申辦率，竟然才25％。

鄭淑方要求新聞處檢視另外7成5的用戶為何不申辦？是因家裡沒電視、抑或不知優惠訊息無從申辦、還是根本不想看有線電視，都該仔細檢討、對症下藥，提升服務品質。議員劉曾玉春也說，1萬多戶申請不到3成，是手續困難還是宣導不夠，要求好政策不該淪為口號，要讓中低收也能享有收視福利。

詹賀舜說，去年起和社會局、區公所合作，請各區公所每年在寄發中低收年度資格審核公文時，一併附上優惠資訊、簡易問卷及免回郵信箋，以不具名方式了解民眾未申辦優惠的原因，確實發現資訊不夠充足、沒有申裝意願是2大主因，宣傳單和身分公文一起寄送後，申辦率順利提升8至10％，會再持續溝通，並簡化流程、加速申辦手續，也會持續回收問卷當未來政策調整的參考。

(中時 )