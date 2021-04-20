【遊戲橘子新聞】由遊戲橘子代理韓國遊戲大廠NCSOFT開發的跨世代手遊鉅作《天堂M》，今(20)日宣告，四大經典職業【黑魔法的憤怒．暗黑法師改版】即將正式改版！法師將被欲望奪走魂魄，化身暗黑法師，獲得新系列「黑魔法」技能；同步釋出妖精職業強化、GAMA COUPON、【實驗體處理場】、【格蘭肯的呼喚】及【高崙研究所】三大活動，此外，預先登錄虛寶內容及發放方式，將後續於官網進行公告。

《天堂M》黑魔法的憤怒．暗黑法師改版即將登場！

《天堂M》即將開放四大經典職業【黑魔法的憤怒．暗黑法師改版】，暗黑法師將獲得新系列「黑魔法」技能：全新控制技能「黑暗之手」、最大範圍傷害技能「黑暗之星」、分擔傷害技能「黑暗之盾」，以及三大既有魔法技能翻新。黑魔法技能與既有魔法技能冷卻時間各別獨立，暗黑法師將可在短時間施放更多魔法、造成多重傷害效果！

※新增黑魔法技能「黑暗之手」

持續時間內，對單一目標魔法傷害增幅、並強制隨機移動，賦予強大「恐懼」效果，且此技能無視「魔法屏障」效果。

※新增黑魔法技能「黑暗之星」

強大範圍攻擊技能，非常大範圍內，給予敵敵人角色或怪物極大的魔法傷害。

※新增黑魔法技能「黑暗之盾」

減少1名隊友受到的傷害量，部分傷害由施術者分擔，強化生存力技能。

※調整技能「狂暴術」

增加一般攻擊的射程距離，根據施術者的智力數值，近距離傷害增加。

※調整技能「究極光裂術(古代)」

現有「究極光裂術(古代)」使用時機率發動「恐懼」效果。

※調整技能「召喚守護者」

可召喚新守護者「烏格奴斯」。

《天堂M》暗黑法師技能革新

此次改版同步釋出妖精職業強化，調整四大既有技能：

※調整技能「生命的祝福」

「水之珍珠」技能翻新，體力恢復量上升、延遲減少。

※調整技能「水之元氣」

更新為主動技能，全體隊員可套用治癒魔法效果。

※調整技能「烈焰之魂」

一般攻擊時，追加機率無視近距離反擊的效果。

※調整技能「烈炎武器」

強化近距離命中屬性。

《天堂M》妖精技能革新

GAMA COUPON釋出、同步推出三大新活動！

迎接改版，官方再度釋出GAMA COUPON，於4月28日維護後可獲得一般裝備恢復效果的GAMA COUPON，本次GAMA COUPON可復原開服至2021年4月21日維護前強化失敗的稀有級以上一般裝備，包含武器及防具。

《天堂M》GAMA COUPON 武器與防具裝備回復機會

【實驗體處理場】於4月21日至5月5日，追加每日可使用2小時的特殊副本「實驗體處理場」，消滅100隻怪物可獲得經驗值與「暗黑氣息袋」，開啟機率性獲得「英雄製作秘笈(刻印)」、「稀有製作秘笈(刻印)」、「祝福賦予卷軸(刻印)」等稀有虛寶。

《天堂M》掃蕩特殊副本【實驗體處理場】

【格蘭肯的呼喚】於4月21日至4月27日晚間7點，官方將統計各伺服器共十個分區的PVP活動分數，依照分數高低排出前1至10名的分區，提供特殊的BUFF效果，第1名可獲得100%「殷海薩的祝福」加成、道具掉落機率50%(稀有以上)、金幣掉落量50%；第10名可獲得50%「殷海薩的祝福」加成、道具掉落機率20%(稀有以上)、金幣掉落量20%。

《天堂M》限時PVP活動【格蘭肯的呼喚】達成條件獲得限時道具掉落機率提升BUFF

【高崙研究所】4月28日維護後推出，位於「遺忘之島」的「高崙研究所」將被發現，可透過世界副本「遺忘之島」的傳送師進入「高崙研究所」，擊敗指定怪物有機會獲得副本專屬BUFF道具：水之石、火之石、大地之石及高崙之石。此外，擊敗「泰坦高崙」有機率取得「飛龍王的皮手套」、「亞力安王的麟片斗篷」等全新傳說級防具；而「泰坦高崙」可能隨機變身成「狂暴的泰坦高崙」，有機會取得新傳說級道具製作材料「永生之光」。以上活動內容以官網公告為準，請持續鎖定《天堂M》官方網站消息。

《天堂M》高崙研究所副本即將於4月28日推出

(科技)