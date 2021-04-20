網紅安希儘管身材嬌小，卻擁有F罩杯的姣好身材，是JKF女郎之一，她經常在社群平台上曬出性感辣照，累積了120萬死忠粉絲，每每曬出傲人身材都會掀起討論，日前她再度分享辣照，將飲料放在豐滿上圍喝，逆天身材讓網友全都看傻了眼。

安希日前發文PO出一段影片，只見她穿著超低胸黑色無袖上衣，將包包斜背，背包的肩帶直接陷入深邃的事業線中，她將奶茶放在傲人胸器上，不需要動到手就可以喝飲料，短短幾秒影片卻讓網友目不轉睛，安希也在內文開玩笑表示：「男神在哪～我愛奶茶，你們愛嗎？」

這段影片讓網友們血脈賁張，狂刷一排愛心，紛紛激動直呼，「這不就來了嗎？」、「男神經病」、「別這樣啦，好想抱希希」、「男神...經病可以嗎？」、「奶茶開心」、「我也愛奶和茶」、「太美了啦」、「你是我心中最美的天使」、「真方便」、「囂張行徑」。

事實上，安希過去就曾曬過自拍照，當時她身穿黑色緊身短版上衣，露出一截零贅肉小蠻腰，然而她胸前一排扣子卻扣不起來，渾圓雙峰直接坦露在外，讓她十分無奈，「這件扣子炸到剩2個，出門還在縫扣子。」也讓網友笑翻留言，「心疼扣子」、「結果上兩個扣好，下兩個開XD」。

(中時新聞網)