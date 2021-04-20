「我建議下一階段對互聯網企業的監管和匡正仍要比較精準，要實事求是，而不能泛化、擴大化。因為必須看到平台企業還在發展之中，發展跟監管的關係一定要處理好。」對於目前的監管工作，大陸經濟學家李稻葵表示，「我的觀察是有關部門，尤其是監管部門，出台的措施是比較精準的。比如對阿里的處罰，明確提到了二選一。」

4月20日，在博鰲亞洲論壇2021年年會期間，十三屆全國政協常委、清華大學中國經濟思想與實踐研究院（ACCEPT）院長、政府與市場經濟學國際學會（SAGE）會長李稻葵在接受《澎湃新聞》採訪時表示，「平台企業是中國經濟在全球範圍內處於領先的行業，也是中美兩國競爭的新領域。中國有很多理由把平台企業做好，保持健康發展的態勢。」

平台經濟如何健康發展？李稻葵提出，第一要保證平台企業自身的運行，不出現重大的波折。第二，包括消費者、上下游企業在內的利益相關方必須從中受益。「兩個原則都非常重要，不能夠打斷平台經濟平台企業自身的運作，在這個基礎上相關者都能夠得到發展。」

4月10日，中國國家市場監督管理總局依法對阿里巴巴集團實施「二選一」壟斷行為作出行政處罰，罰款182.28億元。4月13日，市場監管總局會同中央網信辦、稅務總局召開了互聯網平台企業行政指導會，會議針對平台經濟領域存在的強迫實施「二選一」等突出問題，提出「五個嚴防」「五個確保」，明確要求各互聯網平台企業在一個月內全面自檢自查，逐項徹底整改。隨後，與會互聯網平台企業《依法合規經營承諾》集中發佈。

李稻葵建議，「應該加強研究，在研究的基礎上提出精準的監管政策，而不要監管泛化。監管泛化之後會後患無窮，直接的後果是自廢武功，對中國經濟自身、平台經濟的發展會造成不良的影響。」

李稻葵建議，在國家層面成立數位經濟發展與監管委員會，要專門處理好發展與監管的關係，方方面面的研究都要深入下去，在研究基礎之上提出更加精準的監管政策。

(中時 )