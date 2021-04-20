大陸「反壟斷」星火仍在互聯網領域繼續蔓延，19日晚間大陸上市公司五礦發展公告指出，近日收到大陸國家市場監督管理總局出具的立案調查書，因「交易涉嫌構成違法實施經營者集中」，將針對其與阿里巴巴設立的合營鋼鐵垂直電商公司進行立案調查。

需要注意的是，包括阿里、騰訊、百度、美團等在內，越來越多的互聯網巨頭開始捲入反壟斷風波。而隨著反壟斷浪潮席捲，不僅監管部門對企業的反壟斷審查執法越發嚴格，也有更多互聯網企業以此為矛，嘗試向競爭對手的護城河發起衝鋒。

據券商中國引述五礦發展顯示，市場監管總局近日出具《涉嫌違法實施經營者集中立案調查通知書》，因五礦發展與阿里巴巴集團控股有限公司設立合營企業——五礦電子商務有限公司（現已更名為「龍騰數科」）的交易涉嫌構成違法實施經營者集中，故決定予以立案調查。

根據天眼查APP資料顯示，此次被立案調查的龍騰數科旗下共有兩個電商平台，一個是鋼鐵商品現貨交易電商平臺「鑫益聯」，一個是鋼鐵電商平談「五阿哥」。據悉五阿哥又名「五礦阿里鋼鐵平台」，是中國五礦集團旗下五礦發展與阿里巴巴集團旗下阿里創投聯合打造的B2B垂直鋼鐵電商平臺，其中阿里巴巴主要提供線上技術及大數據資源，五礦則主要提供倉儲等線下資源。

(旺報 )