新北市長侯友宜主持治安會報。（王揚傑攝）

警方結合環保局、工務局執行「黑蝙蝠專案」。（新北市警察局提供）

新北市長侯友宜今（20）日主持警察局治安會報，會議前先頒獎表揚遏止詐騙有功的銀行及郵局行員，感謝大家在第一線守護住人民的辛苦錢；同時重申結合市府團隊投入打擊犯罪，針對影響治安及公安場所，只要查獲犯罪事證，即報請公安小組進行稽查，利用第三方警政清除「治安汙染源」。

警察局長黃宗仁在報告中指出，市警局貫徹市長治安政策，執行「靖土掃黑行動」及「黑蝙蝠專案」強勢執法，「靖土掃黑行動」由日前八里槍擊案案發地蘆洲分局及鄰近淡水、林口、三重及新莊分局規畫實施，針對轄內幫派活動地點、營生處所，以優勢警力實施臨檢及路檢。

另結合環保局、工務局及交大、保大警力，共同編組執行「黑蝙蝠專案」，擇定疑有幫派介入場站、工地，所屬砂石及載重車輛必經路線及時段部署，實施逐車攔查及取締。

黃宗仁表示，對於轄內各種不法犯罪行為，警方必定主動出擊掃蕩，打擊所有膽敢在新北犯罪者，務求徹查到底，連根刨除！

(中時 )