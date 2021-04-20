王識賢19日為白沙屯媽祖回鑾扛神轎。（香燈腳林金生提供）

王識賢19日為白沙屯媽祖回鑾扛神轎。（香燈腳林金生提供）

王識賢19日參與白沙屯媽祖回鑾盛事。（香燈腳林金生提供）

王識賢19日為白沙屯省安宮靈安尊王神轎扶轎。（香燈腳林金生提供）

王識賢19日為白沙屯省安宮靈安尊王神轎扶轎。（香燈腳林金生提供）

白沙屯媽祖往北港徒步進香於19日結束8天7夜行程，數萬香燈腳湧入苗栗通霄鎮白沙屯拱天宮恭迎媽祖回鑾。當媽祖從進香時的「粉紅超跑」神轎換八人大轎準備回宮時，隨香的香燈腳們驚見影視多棲的台語歌王王識賢也在扛轎人員之列！王識賢事後接受本報專訪時開心透露，這是自己「扛神轎」初體驗，一切都是緣分，「前一天去大甲迎媽祖、鑽腳底，今天來白沙屯扛轎，真的很有壓力、很緊張，覺得自己何德何能，竟有機會能為白沙屯媽祖扛轎！真的很感動」。

王識賢因緣際會在當地友人促成下獲得為白沙屯媽祖扛轎機會，19日凌晨4點就從台中啟程趕往苗栗通霄鎮為扛神轎預作準備。他說，從小家裡都拜媽祖，也曾開車載媽祖去朝天宮等廟宇進香，這兩天是他首度參與全民關注的大甲媽祖遶境及白沙屯媽祖進香盛會，「以前只能在電視機前面看」，尤其扛神轎更讓他覺得任重道遠，「我有壓力，但不是來自於身為名人的壓力，而是來自肩上的這頂神轎。當下只在乎絕對不能凸槌，一定要扛好，且因神轎是實木，真的滿重的，據說是粉紅超跑的三倍重。所以還沒扛之前，就有前輩先警告說要小心、真的很重，還教我累的話怎麼換肩」。

但他笑說，自己還是因為太緊張了，扛轎過程中雙手緊緊抓著，用的力道特別多，「變成出憨力。相較起來，在我前面的18歲弟弟就扛得很輕鬆，雖然有點時不我予的感覺，但也更激起我不認輸的運動家精神，心想自己如果再年輕幾歲，也可以跟年輕人一樣穩和輕鬆吧！」

他說，可能扛大轎對別人來說很輕鬆，但對他真的頗有壓力，過程中心情很忐忑，除了肩膀痛，也不知道會走多遠、停轎地點會在哪，愈想心理壓力愈大，很怕自己撐不住，確實有一段時間必須咬著牙撐過去，「扛完才知道我們扛的這一段路是最長的」。最辛苦的部分還有面對鞭炮，「快窒息！快到內島里戲棚要換班休息前，我差點無法呼吸，因為那個地方不像路走時鞭炮排整排、通風好，煙可以馬上吹散，我們一轉進帳篷區，因為環境關係煙無法馬上散去，剛好就走在炮煙裡，突然呼吸不過來，眼淚直流，看不清楚前方的路，又還沒到放板凳的地方不能把神轎放下來。但同時也很感動，覺得媽祖就在我身邊！從小因為家裡拜媽祖，一直感應到媽祖保佑、幫助我們很多」。

為白沙屯媽祖扛完神轎後，王識賢隨後也獲邀為白沙屯當地的省安宮靈安尊王擔任「扶轎」的殊榮要職，他說，雖然跟扛神轎相比，扶轎輕鬆許多，但還是緊張，「因為還是有基本科儀，例如學踩蛇步步伐、如何三進三退等科儀，」他所到之處歡聲雷動、粉絲尖叫爭相拍照，「宮裡的委員看我很緊張、手不敢揮，跟我說可以跟群眾打聲招呼沒關係，我是覺得主場是尊王不是我，這不是作秀，這時我是神職人員要有禮貌、要莊重，態度不能太三八！」巧合的是，省安宮主祀的神明就是艋舺青山宮的青山靈安尊王，王識賢去年還被神明點名去獻唱，今年就意外為神明扶轎，讓他直說一切都是緣分。

(中時 )