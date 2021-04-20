大陸以多次檢出介殼蟲為由暫停台灣鳳梨輸入，全台鳳梨產量高居第二的台南市也受到影響，市府農業局長謝耀清20日在市議會進行農漁產滯銷因應措施專案報告時，強調原本準備銷陸的6000公噸台南鳳梨，將分別透過國內行銷增加銷量3800公噸、國外行銷增加1000公噸、啟動多元加工增加1200公噸處理。多位議員則認為，行銷農產品不能靠「仇共」，必須品質好、價格公道，甚至全面落實「食農教育」才行。

謝耀清表示，台南市鳳梨的種植面積1761公頃，主要產區在關廟、歸仁、山上、新化及龍崎等區，年產量6萬9668公噸，年產值14.2億元，占全台年產量的15％，為屏東縣以外全台為最大產區。去年全台鳳梨共外銷4萬5757公噸，外銷總值5475萬1000美元，以外銷大陸占比91％最高。其中，台南鳳梨去年外銷6864公噸，接近年產量10％

謝耀清指出，今年3月1日大陸暫停進口台灣鳳梨後，農業局計畫針對原本銷往大陸的台南鳳梨6000公噸，透過產銷調節3項短期因應策略，以保障農友的利益。其中，啟動國內行銷增加多元通路，將內銷目標由原6萬2004公噸增加為6萬5804公噸；外銷至大陸以外的市場，目標從原864公噸增加為1864公噸；啟動多元加工從原800公噸增加為2000公噸。

謝耀清還認為，中長期的因應措施，則為：優化生產環境、精準生產管理、強化農產加值、農遊帶動行銷、保障農民福利為5大方向。

市議會國民黨團則嗆說，民進黨政府利用仇共手段解決大陸拒買鳳梨問題，民政系統甚至全面出動請託地方善心人士大量認購，反而引發國內鳳梨價格狂飆、外銷新加坡黑心鳳梨之亂，台灣科技大國的大數據不應用來鬥爭反對黨，應用大數據資料挽救產銷失衡的農漁產品。

蔡淑惠指出，大陸拒絕台灣鳳梨輸入，反而讓台灣農友收穫更多，產銷失衡不能一昧依賴民間團體，鑑於問題出在種植端，唯有面對問題才能一勞永逸解決銷售端的問題。

蔡育輝也認為，民進黨執政只有一招就是「仇共」，農漁產品是無國界的，只要品質夠好、價錢夠公道、不要用過量農藥，農漁產品自然有競爭力，大家自然都會搶著買，這也是做生意的不二法門；但民進黨執政不朝正道解決問題，鳳梨都還沒到盛產季節，就把仇共當行銷手段，造成鳳梨價格狂飆，民眾看到市場售價都嚇倒怎麼這麼貴？民進黨真的該好好檢討。

林美燕說，農友是看天吃飯，政府需要一套方法協助他們，像日本政府成立專責單位就很務實，在農產品豐收時，讓果農能保存並增加農產品附加價值，待天災時也知道該如何出手協助，農業局應好好效法。

曾培雅則質疑農業局的價格資料有誤說，台南的鳳梨、高麗菜、虱目魚、芒果等農漁產品都值得驕傲，但未來不只大陸，可能外銷美國、加拿大也會發生同樣問題，因為農產品不耐久放，食品加工推廣很重要。

許至椿認為，大陸拒絕台灣鳳梨是因為檢疫看到蟲害，農漁產品的品質出問題，就應解決品質問題，民進黨不該每件事都政治化，建立農產品產銷平台，好好掌控產銷輔導才能幫農友。

穎艾達利更強調，解決農漁產滯銷，不應該讓農友養成「政策依賴」，應該全面落實「食農教育」，建立「地產地銷」的農漁食物網路才對。

(中時 )