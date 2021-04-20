為了實現讓用戶對個人資料擁有更多控制和選擇的承諾，Facebook 今（20）日宣布更新資料移轉功能，新增兩種資料可攜性類型，包含 Facebook 貼文與網誌。

Facebook指出，如今用戶可以直接將貼文和網誌移轉到 Blogger、Google 文件及 WordPress.com。原先用戶僅能將相片移轉到 Backblaze、Dropbox、Google 相簿和 Koofr，本次更新也延伸了資料移轉的範圍。同時，Facebook 將此功能名稱調整為「移轉你的資訊副本」，以更準確反映用戶目前可傳送到 Facebook 合作夥伴服務的資料類型範圍。Facebook 未來也將持續擴增傳輸資料類型與合作夥伴。

Facebook 在設計資料可攜性功能時，以隱私、安全和功能性作為主要考量。因此，在資料開始轉移前，系統會要求用戶先行重新輸入密碼，當資料在平台服務之間流通時，Facebook 也會將資料予以加密，確保資料能安全傳輸。

用戶可以前往 Facebook 設定中的「你的 Facebook 資訊」，點擊「移轉你的資訊副本」後，按照系統提示完成一系列的步驟，以便將所選資料安全轉移到可用的平台服務。

(科技)