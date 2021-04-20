林佳龍卸任交通部歡送 新交長王國材道別喊：他是大暖男！

交通部長林佳龍辭職下台，交通部也為他舉行部長感恩惜別會，不過這個場面讓國民黨立委李德維看不下去，李德維說，看了交通部擺出的感恩惜別陣仗，官員們做出活潑的肢體動作燦笑合影，「我幾乎都忘了，前交通部長林佳龍是為了太魯閣事故49條人命而引咎辭職。」

新北市議員葉元之批評交通部特別幫林佳龍辦歡送會，次長們「極盡肉麻之能事」，把林佳龍形容像個聖人，讓人差點忘了他是因為台鐵重大事故而下台，「還以為林佳龍是要出國留學，或是要高升到新的職務」。

葉元之認為，若再加上之前交通部發動各公會慰留林佳龍的戲碼，可以看得出來，林佳龍精心營造一個漂亮的下台身影，以等待下一個更好的位置。

葉元之說，這就好比高雄市長陳其邁，高雄市長一役輸給韓國瑜15萬票，選後頻和貓一起開直播，並展現歌喉，忽然得到「暖男」的稱號，洗白過去罵人「我是你爸爸」的惡劣形象，成功高昇行政院副院長，進而參加高雄市長補選成功。

葉元之分析，林佳龍若要選舉，台北市長是一個相對比較可能的位置。雖然贏的機會也不大，但即便輸了，只要輸的漂亮，就可創造政治能量；而民進黨現在一直沒有適當的人選，陳時中已失去新鮮感，民調一直下滑，林佳龍是個奇兵。

葉元之也認為，若蘇貞昌下台的話，林佳龍去接行政院長，也不無可能。有人認為，交通部長因政治責任下台，卻高昇行政院長，社會觀感不會不佳嗎？請注意，民進黨沒有在理會社會觀感，蘇貞昌在輸給侯友宜近30萬票後，還不是去接了行政院長，變成侯友宜的長官。

【LIVE直播】林佳龍卸任 新舊任交通部長交接典禮

(中時 )