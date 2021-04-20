新北市永和1名住戶控訴住家附近的巷弄內因為沒劃設停車格，也沒有紅黃線，導致1輛轎車長期停在該處，車主疑似擔心久未開車，輪胎會變形漏氣，竟使用千斤頂將車抬起；還有另名網友爆料，該車子久久駛離1次，但車主還會用摩托車佔位，讓原PO怒批「我寧願畫上行人專用區，讓道路更安全，也不願意讓少數人長期佔用」。

該網友在臉書「我是永和人」發文表示，他住家的巷弄內因為沒有畫設紅、黃線，造成1輛轎車惡意長期停靠於此，從未駛離，變成霸佔位置的情形；誇張的是，車主疑似擔心長期不開車，會造成輪胎扁吊，車體下方還使用千斤頂將輪胎抬離地面，也意外形成特殊的景象，在社區鄰里間廣泛討論。

新北市永和1名住戶控訴住家附近的巷弄內因為沒劃設停車格，也沒有紅黃線，導致1輛轎車長期停在該處，車主疑似擔心久未開車，輪胎會變形漏氣，竟使用千斤頂將車抬起。（圖／翻攝自臉書「我是永和人」）

原PO表示，該位置引為沒有畫設停車格，導致車主毫無顧慮地霸佔車位，鈽彈影響市容景觀，長時間停靠也造成萬一有突發事故，巷弄擁擠下，消防救護車不易通過，也容易導致車禍，讓他直呼「我寧願畫上行人專用區，讓道路更安全，也不願意讓部分少數人長期佔用」。

也有1名疑似附近住戶表示，該轎車已經霸佔該位置好多年，即便車輛離開位置，車主也會拉好幾台機車占位；其他網友則留言說，「我家樓下的還會用一塊抹布把車牌蓋住」、「轉彎處不能停車，報警請警察拖吊」、「中永和日常，等哪天火災的時候就知道了」、「最好政策就是使用者付費」。

(中時新聞網)