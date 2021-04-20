香港蘇富比當代藝術晚拍由西方抽象畫領風騷，總成交額高達9.52億港元（約34億台幣），改寫亞洲當代藝術晚拍成交額新高紀錄，超越2020年10月香港蘇富比所創5.73億港元的紀錄。

前三大成交額拍品都突破億港元，首推克里夫．斯蒂（Clyfford Still）抽象畫《PH-568》，畫中標誌黑、紫、藍、橘等色塊，這幅美國抽象表現主義珍品初登拍場，以1.26億港元成交，其次是李希特大尺幅畫作《硫》成交價1.18億港元、羅伊．李奇登斯坦（Roy Lichtenstein）的招牌網點畫《Reflections on Thud！》成交價1.1億港元，皆為西方抽象畫。

成交價排名第四高的是日本最貴藝術家奈良美智的畫作《青蛙女孩》，以9628萬港元成交，是奈良美智第三貴畫作。此畫上次現身拍場是2010年以大約48萬美元、370萬港元成交，意味十年間升值高達約26倍。

(工商 )