基隆市政府將於5月29日舉辦第三屆「魅力基隆一山海神厨」全國料理競賽。（陳彩玲攝）

市長林右昌與網紅波特王今化身大廚，邀請全國神廚參與，第一名隊伍可獲1萬元禮卷。（陳彩玲攝）

基隆市政府將於5月29日舉辦第三屆「魅力基隆一山海神厨」全國料理競賽，現場也會設有文化體驗活動及小農市集，讓全國民眾認識基隆在地飲食及特色，市長林右昌與網紅波特王今化身大廚，邀請全國神廚參與，第一名隊伍可獲1萬元禮卷。

林右昌與波特王為推廣賽事，今早在市府大展個人廚藝，以這次競賽食材示範指定料理，限時製作「百香優格佐鮮筍透抽」，並邀請數名深美國小學生擔任評審試吃、評比，深獲小朋友喜愛，並直呼希望可以將料理加入學校營養午餐菜單中。

林右昌表示，前兩年戰況非常激烈，很多外縣市民眾得知紛紛希望能參加，因此今年特別開放給全國各縣市學校親師生組隊報名，希望大家在參賽之餘，也可以體驗基隆的地方美食，而比賽中脫穎而出的團隊，除了拿獎金外，也將組成輔導團進入學校，把校園的營養午餐變得更美味。

市府教育處表示，料理競賽主要是運用基隆在地食材，透抽以及綠竹筍作為料理主題，希望藉由實際操作的方式讓學生從認識食材、了解食材的特性、設計創新食譜最後產出美味佳餚，並體驗從產地到餐桌，親手料理的樂趣。

教育處進一步說明，這次以「尋找地表最強神廚」作為主題，邀集全國學校親師生共同參與，競賽分成初賽、決賽以及總決賽，將評選出《金牌神廚》、《銀牌主廚》、《銅牌主廚》各一隊，分別可獲得 1萬元、6000元、4000元等值禮券及獎盃，再由金牌神廚中評選一位《特級神廚》總冠軍，可以額外獲得價值2萬元禮券，以及訂製「特級神廚」廚師袍。

(中時 )