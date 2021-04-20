北市一名事業有成20多歲林姓女子，今年初在台北遠企飯店舉辦婚宴，當天請來江姓女員工等人，擔任工作人員，沒想到喜宴進行到一半胞哥跑來悄悄對她說：「少了一疊紅包，大約25萬元不見了」，讓林女在洞房花燭夜當晚，忙著調閱監視器、打電話尋找消失的紅包，結果在監視器畫面發現江女曾在禮金處的桌子做出「不自然的蹲下」動作，然後起身走向廁所，最終查到偷紅包的人就是江女，林女氣炸江女害她新婚夜都在忙著找紅包，因而拒絕原諒，台北地檢署20日依竊盜罪將江女起訴。

新娘氣炸竊賊竟是到婚宴幫忙的女員工，氣炸不願原諒。（示意圖／中時資料照）

據悉，林女喜宴當天除了請親友協助收禮金，也請江姓女員工等人，在收禮處分送賓客結婚小禮，可是宴席進行到一半時，擔任總招待的哥哥卻悄悄對她說，禮金處發現有一疊紅包不見了，清點後一共遺失19包，大約25萬元。

林女得知後，喜宴結束後親自尋找遺失的紅包，先打電話給之前聯繫婚宴事宜的飯店業務人員，協助調閱監視器，結果發現江女曾在禮金處的桌子旁邊「不自然蹲下，然後起身走向廁所」，當下覺得有問題，便打電話詢問江女，但江女卻裝傻否認偷竊，隨後偷偷把紅包放到飯店逃生梯附近，再告訴林女紅包是她不小心放錯地方。

林女清點時與禮金簿比對，發現其中一包長輩包的6萬元紅包，被寫成6千元，再致電江女詢問，江女才坦承拿走紅包裡的5萬4千元。林女事後氣憤表示，江女過去上班的地方就傳出她手腳不乾淨，沒想到好心提供工作機會，卻是養老鼠咬布袋，害她新婚夜忙著看監視畫面、打電話找紅包，因而拒絕原諒江女。

(中時新聞網)