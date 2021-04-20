吳宗憲牙齒開刀導致臉部腫脹，還來到現場替吳姍儒站台。

吳宗憲20日頂著腫臉出席女兒Sandy吳姍儒代言的佳依健康生技新品膠原蛋白補充飲記者會，腫脹臉頰還有幾分瘀青看起來相當嚇人，他入場先是幽默假裝講電話遮掩，後才自嘲「豬頭皮」，「你們可能以為有社會案件吧」？他表示為了植牙2顆開了小手術，花費約40萬，預計5天復原，「現在有吃止痛藥跟抗生素，主要是要等肉長好，所以才重新劃開牙齦再植牙」。

吳宗憲擔心23日在桃園要開唱，「因為沒有別的空檔，只能腫著錄，幸好聲音不受影響，只是臉腫了一點」，體重則依舊68.5公斤，沒有太大差異。采子、何孟遠日前因劈腿風波雙雙退出《全明星運動會》第二季，女方甚至被男友兼經紀公司老闆邱鋒澤宣布解約，可說形象慘跌谷底，對此吳宗憲提及采子、陳零九才上他主持的《綜藝玩很大》，當時一行人在嘉義錄影很開心，至於怎麼看劈腿事件？他則說：「年輕人就是這樣啊，這是他們的事，我跟他們沒有這類的交集。」

吳宗憲臉腫自嘲豬頭皮。（羅永銘攝）

至於采子是否有機會再東山再起，吳宗憲笑回：「台灣是個很健忘的國家。」他對采子的感情事件不予置評，「從一個人外表示看不出她的感情發展的，我真的不清楚」。

吳宗憲遭毆「腫成豬頭」？ 談館長毫不客氣：該告就告

(中時 )