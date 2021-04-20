台泥19日深夜宣布將以1.32億歐元(約合新台幣44.7億元)收購歐洲Engie EPS儲能公司60.48%股權，財經專家財信傳媒董事長謝金河表示，台泥入主後，將進一步增強在儲電系統布局的能力，他並指出，台泥集團最近的幾個大動作，包括太陽能漁電共生等，都可看出台泥的定位已經很明確轉向循環經濟及新能源開發，在董事長張安平帶領下，引領台股的天字第一號企業「1101」出現斬新的格局。

台股近日出現電子股成交比重下滑，盤中甚至跌破5成，傳統產業的紡織、塑化、水泥、玻璃陶瓷、鋼鐵股等都出現強勁的大漲走勢，成為市場重心，投資人也很不習慣，謝金河就指出，這是傳統產業蟄伏了30年的反撲。他今(20日)更在臉書PO文「台泥定位愈來愈精準」肯定台泥近來的表現指出，台灣天字第一號的上市公司台泥這些年在張安平領軍下的蛻變，令人刮目相看，這兩天最醒目的焦點是台泥取得Engie EPS超過6成股權，這家公司以電池儲能系統，電動車充電椿建置及智慧電網為主力，台泥入主後，又進一步增強在儲電系統布局的能力。

謝金河指出他注意到台泥集團的幾個大動作，一個是把信昌化工賣給長春人造樹酯，而爭議很久的雲林垃圾焚化爐，台泥旗下的達榮環保以33.8億元賣給雲林縣政府，淨利4.52億元回收，接下來台泥投資百億元投資三元電池的台泥再生資源公司，還有台泥儲能科技的投資，甚至在太陽能漁電共生，台泥都有備而來。另外，去年他到和平礦區聽總經理李鍾培簡報，台泥的定位已經很明確轉向循環經濟及新能源開發，且讓他印象深刻的是董事長張安平在雨中挨家挨戶與居民溝通，後來開發的DAKA園區，居民可以在園區内設攤營業，充分照顧當地住民的生活。

謝金河也推崇今年71歲的張安平正帶領台泥從傳統水泥產業走向新能源及循環再生產業，而台泥加大力道投資台灣，也引領台泥出現嶄新的格局，是領導人為企業開啓的新機運的典範佳作。

(中時新聞網)