竹南廣源科技園區目前有群聯電子等30多家廠商進駐，8千多名員工，多為苗栗在地子弟。（謝明俊攝）

廣源科技園區淨水廠及第1廢水處理場廣達3公頃多，未來還有很大擴建空間。（謝明俊攝）

謝廣源興建淨水廠特別以潛盾機鑽挖地下輸水幹管（後方）引用大埔水庫原水。（謝明俊攝）

廣源科技園區淨水場虧損多年，但創辦人謝廣源仍堅持維持淨水場營運。（謝明俊攝）

廣源科技園區第2廢水處理廠內還設有RO逆滲透設備，每天可生產1千5百噸民生用水。（謝明俊攝）

苗栗縣因缺水實施全國第1波限水，同在限水區域內的竹南廣源科技園區，廣達57公頃園區內30多家廠商完全不擔心缺水，因為園區創辦人謝廣源早在30年前就自費建置日產萬噸的淨水廠，使用的原水來自新竹大埔水庫，直接證明大埔水庫的水可用。

竹南廣源科技園區位在竹南鎮最北端，與新竹市香山區相鄰，周邊包括有竹科竹南基地、大埔特定區及竹南工業區等，由於苗栗頭份永和山水庫蓄水嚴重不足，因此，頭份、竹南等鎮市及竹南基地、廣源科技園區等，都從4月6日起每周停水2天。

停水措施立即引起頭份、竹南等地各重要廠商極度重視，四處尋找替代水源，唯獨廣源科技園區內廠商絲毫不擔心，因為園區當初在開發設置時，園區創辦人謝廣源就已預料未來廠商用水的重要性，非常有遠見地花了數億元在園區內興建了1座淨水廠及2座廢水處理場。

1990年政府推動獎勵投資條例，出身竹南的廣源造紙公司董事長謝廣源，斥資購下57公頃的廣源科技園區，全力打造屬於頭份竹南在地人的科技園區，希望讓本地優秀青年都能留鄉工作，不用外漂。

當時投入紙業已20年的謝廣源，深知用水影響工業發展甚鉅，因此，在開發科技園區的同時，開發藍圖上已規畫要建置園區專用的淨水廠及廢水處理場，其中淨水廠及第1座廢水處理場就廣達3公頃多，規模遠大過一般自來水公司的淨水場。

謝廣源在尋找水源時，發現新竹峨眉的大埔水庫除了部分農業灌溉外，並無其它用項，甚至還遭自來水公司嫌棄水質不夠好，謝廣源找上苗栗農田水利會洽商，每天向大埔水庫購買4萬噸原水，每天可生產出1萬噸的工業用水。

為了要引用大埔水庫的原水，謝廣源特別斥資數千萬元，以潛盾機鑽挖建造1條約1米的水泥地下輸水管，沿著現今的竹南基地科學路接通大埔圳頭份興隆段，將原水引到淨水廠，自2000年淨水廠啟用至今，都是使用大埔水庫的水。

由於淨水廠所生產的水主要是供應園區內廠商工業用水，如果要提升至民生用水，謝廣源在園區第2廢水處理場內，另斥資建置1套RO逆滲透淨水設備，每天可生產1千5百噸民生用水，足供園內廠商及周邊區域使用。因此，園區內廠商用水都有2個接管，1是來自頭份東興淨水廠，另1條就是園區的淨水廠。

苗栗新竹地區缺水問題從去年就開始浮現，至今包括台積電及多家重要廠商，都找上謝廣源洽商供水，甚至有許多廠商因國際訂單需要提供供水證明，新設廠房環評要項中也包括供水證明，紛紛向謝廣源求助，謝廣源非常高興能協助在地及周邊廠商，由此更可證明謝廣源確實有獨到的遠見。

日前，立委陳超明因頭份竹南停水問題，利用立院經濟委員辦理會勘永和山水庫時，建議自來水公司考慮使用大埔水庫儲水，但事後自來水公司卻直接發布新聞稿指稱大埔水庫的水優養化，不可用。但是廣源科技園區用大埔水庫的水用了20年，實地證明大埔水庫的水還是可用，直接打臉自來水公司。

(中時 )