悠遊卡投資控股、悠遊卡公司營運狀況長年為北市矚目焦點，市議員徐弘庭今質疑，悠遊卡投控稅後淨利目標僅為9600萬，但過去曾賺到2、3億，可說是一路下降，人事成本卻增加 （指卡公司總經理邱昱凱），要詢問自稱有行銷專業的市長室主任謝明珠怎麼看，謝則說行銷學的發酵有時在後面，讓眾議員嘴角失守，徐則反問「是要發酵還是發霉？」

交通局、悠遊卡控股公司及悠遊卡公司今至台北市議會進行工作報告。據悠遊卡投控公司近3年的獲利情形指出，2018年營收為1.3億逾元、營業成本及費用9300萬元、稅後淨利1.2億逾元，去年營收則為1.1億元、營業成本及費用為1.4億元、稅後淨利1億餘元。

在悠遊卡公司部分，去年發卡量達915萬張，悠遊付會員數自去年3月開放至今年4月，已有100萬人，在交通交易金額上，去年也達324億元，小額消費為292億元，稅後淨利則為1.17億元，較預算數減少2300萬元，整體收入減少。

議員王鴻薇先開砲，批悠遊付作為主要交通支付工具，卻不斷在衝稅費（如繳納學雜費、地價稅等），但悠遊付成立目的不在此，建議公司方多加把勁，且悠遊付至今還沒開通蘋果ios系統，仍須突破，在發展交通支付的比例上也要更加油，而非拿稅費充數。

議員徐弘庭則酸，悠遊控投公司稅後淨利一直下降，110年淨利指標竟只剩9600多萬元，但過去曾賺到3億，後來又跌到2億、1億，如今甚至不到1億，可說一路下降。他曾問市長柯文哲，說悠遊卡業績未達標、人事成本又增加（指悠遊卡總經理邱昱凱），是否要砍掉投控董座吳嘉沅或卡公司董座陳亭如其中1人，柯也說「對」。

徐弘庭接著點名謝明珠，要她用行銷專業回答吳嘉沅、邱昱凱及陳亭如3人誰該下台？一家公司淨利連年下降，公司問題出在哪？謝先表示「我不清楚3人分工，無法回答」，接著說就行銷學來看，有時發酵是在後面。

徐弘庭則再嗆，公司淨利連續4年掉下來，「是要發霉還是發酵」，他也說柯文哲曾說悠遊付要做到30億，但如今只有10億出頭，且悠遊付增加7000萬營業額，這些都是行銷費用砸出來的，所以淨利掉下來。他也要3人用作為與數字證明自身努力，並且別給柯錯誤資訊，讓他設定錯誤的KPI，導致每個承諾都沒實現，也讓3人涉入政治責任的險境。

(中時 )