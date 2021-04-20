美國第三方網路支付平台PayPal公司計畫在中國推出本地錢包，但將鎖定跨境支付業務。

今年1月，這家美國金融科技公司成為中國第一家能100%持有其支付平台的外國企業，但到目前為止，PayPal對於在中國的發展計畫仍然三緘其口。

PayPal中國區執行長邱寒（Hannah Qiu）向CNBC表示，PayPal計畫在中國推出本地錢包，但這項業務的重點將放在跨境支付上，不會與中國主要的支付平台支付寶（Alipay）和微信支付（WeChat Pay）競爭。

阿里巴巴關係企業螞蟻集團旗下的支付寶，以及騰訊的微信支付寶共擁有超過十億用戶，在中國國內的行動支付市場佔有主導地位。邱寒表示：「我們不會與本地支付公司直接競爭，相反地，我們與本地業者有許多的合作」

在CNBC於亞洲博鰲論壇場邊主辦的小組會議上，邱寒說明了一下這個計畫。她表示，PayPal未來的業務主要在於跨境交易，我們的價值更多來自於海外業務，我們在海外市場擁有超過3.77億個個人用戶和2000萬個企業用戶。我們擁有龐大的用戶網路，因此，我們要做的是搭建一座橋樑，將優質的中國產品引介到海外，並將優質的產品帶回中國。

(時報資訊)