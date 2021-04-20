根據韓國官方20日數據，三月份韓國國內航空載客量，竟超過新冠疫前水平。這是因為目前尚無法正常海外旅遊，有愈來愈多韓國民眾選擇在韓國境內走走所致。

根據韓國國土交通部最新資料，當地航空公司3月份共執行17,166次國內航班任務，載客約260萬人次。

國土交通部表示，此次數據高於2月份，約兩個月前載了231萬餘人，飛了15,029次航班。同時，也比2019年同期的257萬人次與16042個航班還要來得多。

與有提供全方位服務的大型航空業者不同，低成本廉航已擴大韓國國內航班服務，以彌補因新冠疫情被迫暫停的國際航班損失。同時，也提供大家無法正常出國的另種旅行選擇。

隨著韓國國內旅行活動激增，同業間削價競爭也漸趨白熱化，一些廉航甚至會提供低到不能再低的優惠活動。例如，從首爾到南部度假勝地濟州島(Jeju)的單程航班票價，甚至有業者僅賣一萬韓元約9美元左右，希望能炒熱話題以提升載客率。

(時報資訊)